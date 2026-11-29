Ägypten erklärte im Jahr 2025 39.431 Tonnen frische oder trockene Daten für den Export, verglichen mit 22.546 im Jahr 2024. Sortierung, Lagerung und Auswahl der Sorten bestimmen den Marktzugang.

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Ägypten erntet laut seinem Investitionsministerium mehr als 1,8 Millionen Tonnen Datteln pro Jahr. Im Jahr 2025 wurden 39.431 Tonnen als frische oder trockene Daten für den Export angemeldet. Der Versand nimmt zu, aber der Verkauf im Ausland erfordert auch marktfreundliche Sorten, Verpackungsstationen und regelmäßige Lose.

Exporte wachsen, aber auf einer engen Basis

Die Zolldaten, die Ägypten an die Comtrade-Datenbank der Vereinten Nationen übermittelte, verzeichneten im Jahr 2025 146,9 Millionen US-Dollar an Exporten von frischen oder trockenen Daten, verglichen mit 105,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Die Mengen stiegen von 22,546 Tonnen auf 39,431 Tonnen, was einer Zunahme von rund 75 % und einer Zunahme von 39 % entspricht. Diese Zahlen vergleichen zwei Kalenderjahre für dasselbe Produkt. Sie messen nicht die Verkäufe auf dem ägyptischen Markt oder alle Datumsvorbereitungen.

Marokko absorbierte 2025 18.703 Tonnen, fast die Hälfte des angegebenen Volumens. Zusammen mit der Türkei machen beide Märkte mehr als zwei Drittel der Sendungen aus. Indonesien kommt dann mit 5.555 Tonnen an. Ägyptische Erklärungen nummerieren auch 107 Tonnen zum Libanon, für fast 398.000 $. Daher führte der Gesamtanstieg nicht zu einem Anstieg aller Bestimmungsländer: Die nach Indonesien gemeldeten Mengen gingen ab 2024 leicht zurück.

Was passiert nach der Ernte

Die geerntete Menge gibt nicht an, wie viel Obst aus einer Station mit der Größe, dem Aussehen und der Haltbarkeit kommt, die ein Käufer benötigt. Ein sichtbarer Fehler in der Verpackung kann während der Abholung oder des Transports auftreten. Im April beschrieb die FAO Schulungen mit ägyptischen Institutionen in zehn Produktions- und Verarbeitungsbereichen für 150 Teilnehmer. Es umfasst die Sortierung vom Feld, den Transport, die Einstufung von Früchten und die Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung.

Für die Landwirte besteht die Herausforderung darin, den Teil der Ernte, der vor dem Verkauf abgebaut wird, zu begrenzen und separate Absatzmöglichkeiten zu schaffen. Früchte, die den Spezifikationen eines Einführers entsprechen, können als Ganzes verkauft werden, während die Verarbeitung zu Paste oder Melasse ein separater Kreislauf ist. Der Durchschnittswert von ganzen Obstsendungen reicht jedoch nicht aus, um den Anteil des Erzeugers zu bestimmen oder die Rentabilität einer Investition in einen Kühlraum zu messen.

Die Auswahl der Sorte hängt vom Zielmarkt ab

Eine Studie der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung zu den Sektoren Fayoum und Gizeh identifiziert Medjool als eine Sorte, die höherwertige Absatzmärkte erschließen soll. Diese Wahl macht lokale Sorten nicht austauschbar: In Siwa erkennt die FAO ein landwirtschaftliches System an, das auf Palmen basiert, die an die Oase und die Vielfalt der Kulturen um sie herum angepasst sind. Die Frage für einen Exporteur ist nicht, lokale Sorten aufzugeben, sondern zu wissen, welche Sorten sortiert, konserviert und regelmäßig für einen bestimmten Absatz geliefert werden können.

Die folgenden drei Maßnahmen sind daher die Erntemengen, die im Ausland verkauften Mengen und der Wert für die Erzeuger. Für frische und trockene Daten bestätigt die Zollbilanz 2025 den Anstieg der Sendungen und ihre Konzentration in einigen Ländern. Sie allein misst weder die Ergebnisse der Ernte 2026 noch die von den Betreibern generierten zusätzlichen Einnahmen.

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