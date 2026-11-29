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Am 9. Januar 2025 wurde Joseph Aoun der fünfte ehemalige Führer der libanesischen Armee, um Präsident zu werden. Die Archive und die Verfassungstexte des Parlaments zeigen, dass nicht alle seine Vorgänger den gleichen Weg gegangen sind. 1958 bestand der Zweijahreszeitraum noch nicht; 1998 eröffnete ein Verfassungsgesetz eine Ausnahme. Dies ist weder der 2008 in Doha gewählte Mechanismus noch der Weg von Michel Aoun im Jahr 2016.

1958 geht die abstimmung der regel der nichtwählbarkeit voraus

Fouad Chehab ist immer noch Chef der Armee, als das Haus ihn am 31. Juli 1958 wählte. In einem Land in der Krise sammelte er 48 zu 7 Stimmen von Raymond Eddé, nach den Armee-Archiven. Er wurde am 23. September vereidigt, nachdem er an der Spitze der militärischen Institution bis zum Tag vor seinem Amtsantritt geblieben war. Artikel 49 sah bereits eine Wahl durch Abgeordnete vor. Sie enthielt noch nicht die Zweijahresfrist, die heute für Richter und hohe Beamte der ersten Kategorie oder ähnliches gilt. Diese Frist erscheint in der Fassung der Verfassungsänderung von 1990.

1998 und 2008: eine schriftliche ausnahme und dann eine politische vereinbarung

1998 kommandierte Émile Lahoud die Armee, als seine Kandidatur vorbereitet wurde. Das Verfassungsgesetz Nr. 687 vom 13. Oktober fügt dann Artikel 49 eine Ausnahmebestimmung hinzu, die nur einmal anwendbar ist und die die Wahl eines Richters oder hohen Beamten ermöglicht, der normalerweise nicht teilnahmeberechtigt ist. Lahoud trat im selben Jahr sein Amt an. Die Ausnahmeregelung betrifft diese Wahl; sie hebt die Zweijahresregel für nachfolgende Wahlen nicht auf.

Im Jahr 2008 wurde in der am 21. Mai in Doha erzielten Vereinbarung Michel Sleiman als Konsenskandidat identifiziert und die Einberufung der Kammer vorgesehen. Der den Vereinten Nationen übermittelte Text stellt diesen Weg unter den außergewöhnlichen Umständen der Zeit als angemessen dar. Es erscheint jedoch nicht als neues Verfassungsgesetz. Die Abgeordneten wählten Sleiman am 25. Mai, einen Tag nach dem Ende seines Kommandos nach dem Armeeregister. Die Vereinbarung löst die Frage des Kandidaten und beendet die freie Stelle; sie schreibt Artikel 49 nicht um.

Zwei Aoun-Präsidenten, zwei Wege

Michel Aoun führte die Armee in den 1980er Jahren. Als er am 31. Oktober 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, verließ er das Kommando lange Zeit. Als er 2005 nach seinem Exil in Frankreich in den Libanon zurückkehrte, wurde er im selben Jahr zum Abgeordneten gewählt und 2009 wiedergewählt. Artikel 49 erlegt einem ehemaligen Kommandanten keine lebenslange Unfähigkeit auf: Die mit seiner militärischen Funktion verbundene Zeit war abgelaufen.

Joseph Aoun befehligte jedoch noch die Armee, als sich die Abgeordneten am 9. Januar 2025 trafen. Das Protokoll der Kammer bezieht sich auf die Lesung von Artikel 49 und die Beiträge zur Anwendung der Verfassung. Er hat auch die Ergebnisse festgelegt: 71 Stimmen in der ersten Runde, eine zweistündige Suspendierung und dann 99 Stimmen in der zweiten Runde. Der Sprecher des Hauses erklärt ihn für gewählt. Es wird keine gesonderte verfassungsrechtliche Überprüfungsabstimmung gemeldet. Das Erreichen einer Mehrheit durch Stimmzettel und die Änderung einer Bedingung für die Förderfähigkeit sind zwei getrennte Rechtsakte.

Staatsoberhaupt übt nicht denselben Befehl aus

Artikel 49 gibt dem Präsidenten den Titel des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, indem er sie unter die Autorität des Ministerrates stellt. Die Präsidentschaft und das Kommando der Armee bleiben daher zwei verschiedene Funktionen. Die fünf Wahlen zeigen, wie das Parlament militärisches oder ehemaliges Militärpersonal zur obersten Justiz gebracht hat, aber sie schaffen keinen automatischen Zugangsweg für einen amtierenden Kommandanten.

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