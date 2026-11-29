Mit Mish Min Hon nahm die brasilianische Sängerin ihr eigenes Repertoire in Hamra auf. Das Treffen geht auf ein französisches Festival zurück, das seine Band und das libanesische Kollektiv SANAM programmiert hatte.

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Mit Mish Min Hon nahm die brasilianische Sängerin ihr eigenes Repertoire in Hamra auf. Das Treffen geht auf ein französisches Festival zurück, das seine Band und das libanesische Kollektiv SANAM programmiert hatte.

Auf der Bühne von Metro Al Madina in Hamra hat Sophia Chablau das Konzert seiner brasilianischen Band nicht wiederholt. für Mish Min Hon, oder Nicht von hierDer Sänger und Komponist von São Paulo arbeitete mit drei libanesischen Künstlern, Sandy Chamoun, Antonio Hajj und Pascal Semerdjian. Das Konzert am 18. November wurde von der brasilianischen Botschaft und dem Guimarães Rosa Institut in Beirut mit der Hamra Hall organisiert.

Ein Treffen, geboren in Saint-Nazaire

Die Archive des Festivals Les Escales geben den Ausgangspunkt: Im Juli 2024 brachte das Globe-Trotter-Programm das Projekt zusammen Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo und Sanam. Diese beiden Formationen kamen unter verschiedenen Partnerschaften, mit dem brasilianischen Festival Coquetel Molotov auf der einen Seite und Beirut & Beyond auf der anderen. Zwei Jahre später war Sandy Chamoun, die Stimme von SANAM, Teil des Beiruter Konzertteams.

Ein brasilianisches Repertoire, das das Team verändert

Die Credits der São Paulo Group geben eine Vorstellung davon, was das Arrangement ändern kann. Sein erstes Album, das 2021 erschien, wurde von Ana Frango Elétrico produziert. für Música do Escecimento2023 arbeitete die Gruppe mit dem Pianisten und Komponisten Vitor Araújo zusammen und legte mehr Wert auf Streicher und Texturen. Die Lieder waren daher nicht mit einer einzigen Orchestrierung verbunden, noch bevor die libanesischen Musiker sie ergriffen hatten.

In Beirut konzentrierte sich die gemeinsame Arbeit auf die Kompositionen von Chablau und brachte brasilianische Lieder, Rock, Jazz und Experimente zusammen. Der Künstler hat auch familiäre Wurzeln im Libanon, aber die Programmierung von 2024 und das Konzert von 2026 beschreiben tatsächlich die Reise: ein Treffen zwischen zwei Gruppen in Frankreich, dann das Umschreiben eines bestehenden Repertoires mit Musikern aus der Stadt, die ihn beherbergte.

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