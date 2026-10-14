Race Ashrafieh 10452 – Edition 2026

Achrafieh, der Ausgangspunkt. Libanon, das Endziel. Ein Name und Slogan voller Bedeutung, Emotion und Nostalgie. Wir haben sie ausgewählt, weil wir unserem Land, seiner Hauptstadt Beirut und Ashrafieh, diesem Hügel, der auf den Höhen der Stadt steht, sehr verbunden sind

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Achrafieh, der Ausgangspunkt. Libanon, das Endziel

Ein Name und Slogan voller Bedeutung, Emotion und Nostalgie.

Wir haben sie gewählt, weil wir unserem Land, seiner Hauptstadt Beirut und Ashrafieh, diesem Hügel, der auf den Höhen der Stadt steht und einen besonderen Platz im Herzen jedes Libanesen einnimmt, sehr verbunden sind.

Ashrafieh lässt unser kollektives Gedächtnis vibrieren, genauso wie der Rauché-Fels, auch bekannt als Taubenfelsen, untrennbar mit der Geschichte und den Erinnerungen der Einwohner Beiruts verbunden ist.

Dieser Felsen war schon immer ein natürlicher Zufluchtsort für Vögel, Symbole der Freiheit. Seine Hohlräume sind zu einem Zufluchtsort für Tauben geworden, wie die Straßen von Achrafieh, die ihnen auch Zuflucht bieten. Und während die Vögel über die Wellen des Mittelmeers fliegen, breiten andere ihre Flügel über die Gebäude von Achrafieh, seine Straßen und Erinnerungen aus.

Der professionelle Verlauf des RennensAshrafieh 10452symbolisch bezieht sich auf Libanons Gesamtfläche von 10.452 Quadratkilometern.

Jeder Schritt der Teilnehmer wird somit zu einer Hommage an die Schritte derjenigen, die dazu beigetragen haben, die Größe unseres Landes aufzubauen. Ein Land, dessen Lieder weiterhin in Resonanz bleiben und in ihnen die Erinnerung an seine Lieben, ihre Siege und ihre Träume tragen.

Ja, Ashrafieh ist der Ausgangspunkt!

Der Ausgangspunkt der Liebe, aber auch des Leidens und Widerstands.

Der Ausgangspunkt für Exzellenz in Gesundheit und Bildung, Kreativität, Kultur und Erbe.

Der Ausgangspunkt der Freude, Bars und Treffpunkte, wo die ganze Energie der libanesischen Jugend zum Ausdruck kommt.

Ashrafieh ist auch dieser Bereich, in dem sich die Baydoun-Moschee neben der Kirche Notre-Dame-des-Dones befindet, wo der Gebetsruf auf religiöse Lieder und Weihrauchparfüms trifft.

Es ist die Animation seiner Straßen, das Aufblühen seiner Einrichtungen und die unaufhörliche Bewegung Beiruts.

Es ist auch seine Nähe zum Hafen der Hauptstadt und seine verwüsteten Silos, Zeugen einer Tragödie, die tief im kollektiven Gedächtnis verwurzelt ist.

Schließlich ist es diese besondere Agitation, die all denen lieb ist, die Ashrafieh lieben und die immer lebhaften Restaurants besuchen.

Aber Ashrafieh ist auch der Ausgangspunkt für ein tiefes und unerschütterliches Gefühl der nationalen Zugehörigkeit, in dem der Libanon unsere einzige Motivation, unser einziger Horizont und unser ultimatives Ziel bleibt.

Wir sehen uns am 25. Oktober 2026

Heute, als die neue Ausgabe desrennen Ashrafieh 10452, planmäßig am25. oktober 2026, verbandDer richtige Wegfreut sich, professionelle athleten, laufsportler und alle sportbegeisterten herzlich einzuladen.

Diese Einladung ist auch für diejenigen gedacht, die einfach nur Momente der Freude, des Optimismus, der Musik und der Lieder in einer festlichen und freundlichen Atmosphäre teilen möchten.

Wir laden alle ein, sich uns anzuschließen, um eine gemeinsame Botschaft zu bringen: zu einem positiven, konkreten und nachhaltigen Wandel in unserer Gesellschaft beizutragen.

Wir begeben uns auf dieses Abenteuer, weil wir es lieben, die Herausforderungen zu meistern, unabhängig von ihrer Natur und ihrem Umfang.

Erstens sind da die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind.

Dann gibt es die Prozesse im Südlibanon, seinen Bewohnern und unserem ganzen Land.

Es gibt auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Herbstwetter, denen wir uns während der vorherigen Ausgabe stellen mussten und denen wir mit Professionalität begegnen konnten.

Und vor allem gibt es diese Liebe zum Leben, die unser Volk weiterhin charakterisiert, trotz der Krisen und Prüfungen, die unser Land durchmacht.

Zwei Wege, der gleiche Geist der Solidarität

Die25. oktober nächsten jahresWir erneuern unser Engagement für alle, die den Libanon lieben, sowie für jeden Läufer und Teilnehmer, der sich für uns entscheidet.

Es werden zwei Kurse angeboten:

Der 10 452 Meter lange Profikurs , für läufer gedacht, die eine sportliche herausforderung annehmen möchten.

, für läufer gedacht, die eine sportliche herausforderung annehmen möchten. Der 2000m Joy Trail, entworfen, um ein breiteres publikum in einer festlichen und freundlichen atmosphäre zusammenzubringen.

Dieser zweite Kurs wird Libanesen, Studenten und Mitglieder ausländischer Gemeinschaften aus verschiedenen Teilen des Landes zusammenbringen.

Alle werden sich treffen, um durch die Straßen von Ashrafieh und seiner Umgebung zu laufen und eine Botschaft zusammenzutragen, die weit über die Grenzen des Libanon hinaus Resonanz finden soll:

« Wenn Ashrafieh rennt, läuft alles Libanon mit ihr. »

Laufen, um die Schwächsten zu unterstützen

Der Erlös dieser Veranstaltung wird Initiativen gewidmet, die darauf abzielen, die Folgen der schwierigen Bedingungen im Libanon zu mildern.

Unser Ziel ist es, dazu beizutragen, die Grundbedürfnisse unserer Bürger zu befriedigen, einschließlich Nahrung, Wohnraum, Bildung und Gesundheitsversorgung.

Besondere Aufmerksamkeit wird den am stärksten gefährdeten Menschen in unserer Gesellschaft gelten.

Dazu gehören ältere Menschen, verwaiste Kinder und Frauen, die weiterhin unter verschiedenen Formen der Diskriminierung leiden.

Mit dieser Initiative wollen wir den Sport zu einem echten Instrument der Solidarität und gegenseitigen Hilfe machen, das in der Lage ist, die Kräfte für eine menschliche und nationale Sache zusammenzubringen.

Sassin Square in den Farben von Sport, Musik und Freude

Diese Veranstaltung hätte ohne das Engagement und die Unterstützung der libanesischen Unternehmen, Industrien und Medien niemals eine solche Dimension erreichen können.

Wir möchten auch den Beitrag von Sportvereinen, Verbänden und Institutionen würdigen, die am Rennen teilnehmen und auf seinen Erfolg hinarbeiten.

Alle teilen den gleichen Willen: diesen Tag zu einer echten Feier des Lebens zu machen, die Füllung dersassine-Platzfarben, sport, musik und freude.

Von diesem emblematischen Ort aus, der einen wichtigen Teil der Erinnerung an Ashrafieh und den Libanon verkörpert, möchten wir eine positive Botschaft aussenden.

Eine Botschaft, die daran erinnert, dass libanesische Institutionen und Unternehmen in der Lage sind, gemeinsam Momente des Glücks zu schaffen und öffentliche Räume in Orte der Begegnung, Vitalität und Hoffnung zu verwandeln.

Wir wollen zeigen, dass wir gemeinsam unser Land am Leben erhalten, feiern, was uns zusammenbringt, und die Energie bewahren können, die die Stärke des libanesischen Volkes ist.

Es ist in Ashrafieh, dass wir anfangen … und es ist für den Libanon als Ganzes, dass wir uns vorwärts bewegen.

Achrafieh, der Ausgangspunkt. Libanon, das Endziel

Registrierung und Informationen

Um an derrennen Ashrafieh 10452 – Edition 2026Interessierte sind eingeladen, sich auf der Website von The Right Path anzumelden oder sich direkt an die Organisatoren zu wenden.

Datum des Ereignisses:sonntag, 25. oktober 2026

Ort:Ashrafieh, Beirut, Libanon

Kurs:10.452 meter und 2.000 meter

Registrierungslink:

⁠https://therightpathngo.com/

Vereinsorganisation: Der richtige Weg

Telefon:+961 81 175 924

E-Mail:events@therightpathngo.com

Instagram und Facebook:@therightpathngo

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