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Ghineh Das vergessene Heiligtum des Adonis

In den Höhen von Kesrouan beherbergt der Ghineh-Standort einen der am meisten vergessenen Schreine des Libanon: die Adonis-Anbetung.

Auf dem Felsen zeigt ein hellenistisches Flachrelief eine Jagdszene: der Legende nach wurde Adonis von einem Eber tödlich verwundet.

Die Tropfen seines Blutes, vermischt mit den Tränen der Aphrodite, hätten die Anemonen geboren, die jeden Frühling im Libanon blühen.

Nicht weit vom Grab entfernt wird ein alter römischer Tempel, der Palast von Adonis, später in eine byzantinische Kirche umgewandelt.

Das Gebäude wurde durch das Erdbeben des Jahres 550 zerstört und hinterließ die Ruinen eines alten Dorfes, zwischen Brunnen und vergessenen Orten des Lebens.

Dennoch sind mehrere Mosaike durch die Jahrhunderte fast intakt gegangen, mit Tierfiguren geschmückt.

Jeden Frühling feierten die Adonias hier die Trauer und dann die Rückkehr zum Leben des Gottes, in Festen, die den Frauen vorbehalten waren.

Kesrouan, Libanon

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