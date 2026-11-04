Qab Elias eröffnet elektrische Ladestation

Der Handelsverband Qab Elias hat in Zusammenarbeit mit MEDCO die Inbetriebnahme einer ersten elektrischen Ladestation in der Gemeinde angekündigt. Der Standort wurde dem Al-Hawli Center kostenlos zur Verfügung gestellt. Autofahrer sind eingeladen, ihre Ladekarte von Vetico neben der Station zu entfernen, wo die Nutzungsbedingungen verfügbar sind. In der am 3. November veröffentlichten Pressemitteilung werden jedoch keine Tarife, Strom, Anschlüsse oder Zugangszeiten angegeben. Diese Angaben müssen vor der Verwendung noch überprüft werden.

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Qab Elias hat eine erste Ladestation für Elektrofahrzeuge, so der örtliche Handelsverband. Es gab seinen Start mit MEDCO in einer Pressemitteilung bekannt, die am Dienstag, den 3. November, weitergeleitet wurde. Die Initiative fügt einen Service für Autofahrer in dieser Gemeinde Bekaa hinzu.

Elektrisches Laden kommt in Qab Elias an

Der Start erfolgte in Anwesenheit von Salah Taleb, Präsident der Gemeinde Qab Elias-Wadi el-Delm und der Union der Gemeinden von Zentralbekaa. Der Verein dankt der Gemeinde und den Eigentümern des Al-Hawli-Zentrums, die die Einrichtung kostenlos zur Verfügung gestellt haben.

Um den Service zu nutzen, werden Autofahrer aufgefordert, eine Ladekarte im Vetico-Shop neben dem Bahnhof zu entfernen. Nutzungsbedingungen sind ebenfalls verfügbar, so der Verband.

Noch festzulegende praktische Regelungen

Die Pressemitteilung gibt nicht den Preis, die Ladeleistung oder die Art der verfügbaren Steckverbinder an. Zugriffszeiten sind ebenfalls nicht spezifiziert. Diese Informationen müssen daher vor Ort eingeholt werden, bevor die Wiederaufladung geplant wird.

Händler präsentieren diese Einrichtung als Mittel, um lokale Dienstleistungen zu entwickeln und wechselnde Bedürfnisse zu begleiten. Ihre Ankündigung betrifft die erste Station der Stadt, nicht eine Bekaa oder Libanon-weite erste.

Kreditlinie

Ladestation in Großbritannien, fotografiert am 17. Juni 2025. Archivillustration: Dieses Foto stellt nicht die Station oder Ausrüstung von Qab Elias dar. Foto: Pamsimhaho / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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