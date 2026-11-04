Qab Elias eröffnet elektrische Ladestation

Qab Elias hat eine erste Ladestation für Elektrofahrzeuge, so der örtliche Handelsverband. Es gab seinen Start mit MEDCO in einer Pressemitteilung bekannt, die am Dienstag, den 3. November, weitergeleitet wurde. Die Initiative fügt einen Service für Autofahrer in dieser Gemeinde Bekaa hinzu.
Elektrisches Laden kommt in Qab Elias an
Der Start erfolgte in Anwesenheit von Salah Taleb, Präsident der Gemeinde Qab Elias-Wadi el-Delm und der Union der Gemeinden von Zentralbekaa. Der Verein dankt der Gemeinde und den Eigentümern des Al-Hawli-Zentrums, die die Einrichtung kostenlos zur Verfügung gestellt haben.
Um den Service zu nutzen, werden Autofahrer aufgefordert, eine Ladekarte im Vetico-Shop neben dem Bahnhof zu entfernen. Nutzungsbedingungen sind ebenfalls verfügbar, so der Verband.
Noch festzulegende praktische Regelungen
Die Pressemitteilung gibt nicht den Preis, die Ladeleistung oder die Art der verfügbaren Steckverbinder an. Zugriffszeiten sind ebenfalls nicht spezifiziert. Diese Informationen müssen daher vor Ort eingeholt werden, bevor die Wiederaufladung geplant wird.
Händler präsentieren diese Einrichtung als Mittel, um lokale Dienstleistungen zu entwickeln und wechselnde Bedürfnisse zu begleiten. Ihre Ankündigung betrifft die erste Station der Stadt, nicht eine Bekaa oder Libanon-weite erste.
Kreditlinie
Ladestation in Großbritannien, fotografiert am 17. Juni 2025. Archivillustration: Dieses Foto stellt nicht die Station oder Ausrüstung von Qab Elias dar. Foto: Pamsimhaho / Wikimedia Commons, CC0 1.0.
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