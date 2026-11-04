Dakar: Thea Obeid Fünfter des 100-Meter-Gebräus

Thea Obeid wurde Fünfter im 100-Meter-Brasenfinale der Frauen bei den Olympischen Spielen der Jugend Dakar. Ihre Zeit von 1 Minute 12 Sekunden 53 verbessert sich um 2,14 Sekunden, die in Serie erreicht wurden, wo sie die achte kumulative Zeit erhalten hatte. Der Libanese war 2,20 Sekunden von der Bronzemedaille entfernt. Es ist jetzt eine der 50-Meter-Blasen, die für Donnerstag, den 5. November, geplant ist, mit einem Platz im Finale, der noch erobert werden muss.

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Thea Obeid wurde Fünfter im 100-Meter-Brasse-Finale der Frauen bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar am Dienstag, den 3. November. Die libanesische Schwimmerin machte 1 Minute 12 Sekunden 53, nach einem Tag, an dem sie ihre Zeit zwischen der Serie und dem Finale deutlich verbesserte.

Das Finale brachte acht Schwimmer zusammen. Obeid gewann drei Plätze im Vergleich zu seinem Rang im kumulativen Ranking der Qualifikationen.

Thea Obeid in Dakar: zwei Rassen, zwei Mal

In Serie schwamm Obeid in 1 Minute 14 Sekunden 67. Sie hatte in ihrer Serie den dritten Platz belegt, ein Ranking, das nicht mit der kumulativen Klassifizierung von Qualifikationen verwechselt werden sollte. In der gesamten Serie war sie Achte, die letzte, die zum Finale führte.

Seine Zeit von 1 Minute 12 Sekunden 53 im Finale bedeutet eine Verbesserung von 2,14 Sekunden im Vergleich zu diesem ersten Rennen. Der Gewinn bezieht sich auf seine beiden Passagen vom 3. November.

Das Finale gewann der Japaner Mana Ishikawa in 1 Minute 8 Sekunden 81. Der Südafrikaner Chanel Veldsman belegte in 1 Minute 9 Sekunden 48 den zweiten Platz, vor Wui Kiu Man aus Hongkong den dritten in 1 Minute 10 Sekunden 33.

Obeid beendete damit 2,20 Sekunden vom dritten Mal, am Fuße der ersten vier Plätze in diesem Finale.

Die 50 Meter Gebräu am 5. November geplant

Die nächste Frist, die für die Libanesen angekündigt wird, ist das 50-Meter-Frauengebräu, Donnerstag, 5. November. Es erscheint in der fünften Serie, die um 10:34 Uhr in Dakar oder 12:34 Uhr in Beirut geplant ist. Das Finale ist für den gleichen Tag um 15:29 Uhr in Dakar geplant, vorbehaltlich der Qualifikation.

Um an diesem neuen Finale teilzunehmen, muss sie sich erneut von der kumulativen Klassifizierung der Serie qualifizieren.

Das Ergebnis vom 3. November gibt dennoch ein konkretes Zeichen vor diesem nächsten Termin: Als Achter des Qualifyings wurde Obeid Fünfter des entscheidenden Rennens mit einer deutlich verkürzten Zeit. Der Rest seiner Reise in Dakar wird nun auf kürzester Entfernung von der Brasse gemessen.

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