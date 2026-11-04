Trichinellose: Die Kontrollen gehen zurück in die Kette

Der Gesundheitsminister erklärt, dass die Überprüfung von Trichinellosefällen ohne eine detaillierte nationale Bewertung erfolgt. Der Gesundheitsalarm wird von einer Überprüfung der Fleischkreisläufe begleitet: Der Wirtschaftsminister bittet in 48 Stunden um eine Zählung der zugelassenen oder nicht zugelassenen Lagerhallen. Herkunft, Lagerung und Transport müssen überprüft werden. Die erwarteten Ergebnisse sollten Patienten, Lebensmittelproben und Verstöße unterscheiden. Die Behörden erinnern auch an die Vorsichtsmaßnahmen bei rohem oder nicht gekochtem Fleisch und an die Bedeutung der Konsultation bei verdächtigen Symptomen.

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Gesundheitsminister Rakan Nassereddine behauptet, dass Labortests Fälle von Trichinellose im Libanon dokumentieren. In einem am 4. November veröffentlichten Interview gibt der Minister dem Gesundheitsrisiko, das die Mobilisierung der Behörden ausgelöst hat, einen spezifischen Namen: eine parasitäre Krankheit, keine einfache undifferenzierte Lebensmittelvergiftung. Seine Aussagen werden jedoch nicht von einer detaillierten nationalen Bewertung von Patienten, Proben und Ergebnissen begleitet.

Diese Unterscheidung zählt beim Lesen der Datei. Die am 30. Oktober veröffentlichte Warnung des Ministeriums betraf verdächtige Fälle und kündigte epidemiologische und biologische Untersuchungen an. Der Minister spricht jetzt über Ergebnisse, die Infektionen bestätigen. Dies ermöglicht es nicht, jeden Bericht als bestätigten Fall darzustellen oder alle gemeldeten Krankheiten demselben Ursprung zuzuordnen.

Trichinellose und Lebensmittelkontrollen: zwei damit verbundene Untersuchungen

Die Gesundheitskomponente zielt darauf ab, die Betroffenen zu identifizieren und ihre ernährungsbedingte Exposition zu rekonstruieren. Die Kontrollkomponente umfasst Produkte, ihren Ursprung und die Bedingungen ihres Umlaufs. Diese Schritte müssen verbunden werden, um eine dokumentierte Verbindung zwischen einer Mahlzeit, viel Fleisch und Kontamination herzustellen.

Rakan Nassereddine erinnert an Fleischmischpraktiken und verurteilt Betrug. Diese Vorwürfe müssen weiterhin mit den Ergebnissen der Untersuchung in Verbindung gebracht werden, um die betroffenen Produkte und Beamten zu identifizieren. Sie rechtfertigen nicht die wahllose Benennung von Restaurants, Metzgereien oder eines ganzen Sektors.

Der Minister betonte auch die Notwendigkeit, vor der Vorbereitung des Essens zurückzugehen. Er fordert mehr Kontrollen in Lagerhallen und Schlachthöfen. Die sichtbare Sauberkeit eines Restaurants informiert nicht an sich über die gesamte Fleischroute, die es erhält.

48 Stunden zur Identifizierung von Lagerhallen

Am 3. November bat der Minister für Wirtschaft und Handel, Amer Bissat, die Verbraucherschutzbeauftragten um sofortiges Eingreifen. Sie hat ihnen eine Frist von 48 Stunden für die Übermittlung der Namen der zugelassenen oder nicht zugelassenen Fleischlager und der verfügbaren Informationen über ihre Aktivitäten gesetzt.

Die beantragten Kontrollen betreffen die Herkunft des Fleisches, seine Lagerung, Kühlung und Gültigkeit in Metzgereien, Restaurants und Verkaufsstellen. Dazu gehört auch die Sammlung von Informationen über Schlachthöfe und Transporte, bei denen der Verdacht besteht, dass sie die geforderten Bedingungen nicht erfüllen.

Die Daten müssen der libanesischen Behörde für Ernährungssicherheit in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt werden. Die angekündigte Frist gilt daher für Feedback. Es beweist nicht, dass alle Standorte bereits besucht wurden oder dass es eine Überprüfung der Verstöße gegeben hat.

Vom Ministerium zurückgerufene Vorsichtsmaßnahmen

Trichinellose wird durch den Verzehr von rohem oder unzureichend gekochtem kontaminiertem Fleisch übertragen. Das Gesundheitsministerium erinnert daran, dass es nicht direkt von einer Person zur anderen übergeht. Es empfiehlt, rohes oder gekochtes Fleisch zu vermeiden und aus kontrollierten Kreisläufen zu liefern.

Einfrieren, Salzen und Rauchen sollten nicht als Garantie gegen den Parasiten angesehen werden. Gastrointestinale Störungen, gefolgt von Fieber, Muskelschmerzen oder Schwellungen um die Augen herum, können nach einer vermuteten ernährungsbedingten Exposition zu einer Konsultation führen. Diese Anzeichen allein reichen nicht aus, um eine Diagnose zu stellen.

Das Ministerium fordert die Betroffenen auf, einen Arzt aufzusuchen und betont das Interesse an einer frühzeitigen Betreuung. Die Ausschreibung lässt nicht den Schluss zu, dass ein Produkt von seiner eigenen Seite oder von einem Gerücht über seinen Verkaufsort kontaminiert ist.

Noch festzulegende Ergebnisse

Rakan Nassereddine erkennt eine unzureichende Anzahl von Gesundheitsinspektoren. Es stellt die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen als Mittel zur Stärkung der Prävention dar, anstatt die Maßnahmen auf die Schließung eines Betriebs nach Auftreten von Fällen zu beschränken.

Bei der nächsten Bewertung sollte zwischen vermuteten und bestätigten Patienten, positiven Lebensmittelproben, überprüften Standorten und ergriffenen Maßnahmen unterschieden werden. Ohne diese Elemente rechtfertigt die Warnung Wachsamkeit und Kontrollen, misst jedoch nicht das genaue Ausmaß der Episode oder legt öffentliche Verantwortlichkeiten fest.

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