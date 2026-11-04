Bankabhebungen: Die Erhöhung geht durch die Karte

Die Obergrenzen für die Rundschreiben 158 und 166 werden am 1. Dezember angehoben. Die zusätzlichen Beträge werden durch Terminalzahlungen fließen, ohne die in Banknoten verfügbaren Anteile zu erhöhen. Für Einleger bleibt die Unterscheidung zwischen Bargeld und Karte unerlässlich. Diese Mechanismen machen nicht alle alten Einlagen sofort frei verfügbar. Die besonderen Bedingungen der einzelnen Regelungen bestimmen weiterhin die Begünstigten und die zulässigen Verwendungen. Die Obergrenzen können nicht frei zwischen den beiden Rundschreiben hinzugefügt oder mit der Anzahl der Konten multipliziert werden.

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Die monatlichen Obergrenzen für die Rundschreiben 158 und 166 sollen zum 1. Dezember 2026 auf 1.200 USD und 600 USD erhöht werden. Dieser Anstieg betrifft den Kartenanteil an Zahlungsterminals. Es trägt keine Banknotenabhebungen zu diesen beiden Beträgen.

Die Unterscheidung ist für Bewerber unerlässlich. Nach dem Rundschreiben 158 beträgt die geschätzte Verteilung 800 US-Dollar in bar oder anderen autorisierten Bedingungen und 400 US-Dollar in Kartenzahlungen an Händlerterminals. Für Circular 166 sind die angekündigten Beträge $ 400 für die erste Aktie und $ 200 für Zahlungen an diesen Terminals.

Die Libanesische Zentralbank hat diese Änderungen am 3. November angenommen. Sie treten im darauf folgenden Monat in Kraft. Daher sollte das Datum der Entscheidung nicht mit dem Datum verwechselt werden, ab dem die neuen Obergrenzen für monatliche Zahlungen gelten.

Bankabhebungen im Libanon: zwei getrennte Verwendungen

Die monatliche Summe bringt verschiedene Zahlungsmittel zusammen. Für einen Begünstigten des Rundschreibens 158 bedeutet die Zahl von 1.200 $ nicht, dass dieser Betrag am Schalter oder Verteiler vollständig abgehoben werden kann. Der $ 400-Anteil ist ausschließlich für Kartenzahlungen an einem Point-of-Sale-Terminal gedacht, das als POS bezeichnet wird.

Der $800-Anteil kann in Tickets bezahlt, ins Ausland transferiert, per Karte verwendet oder auf ein neues Dollar-Konto eingezahlt werden, wie vorgesehen. Diese Möglichkeiten sind keine zusätzlichen Umschläge, die hinzugefügt werden: Sie beschreiben verschiedene Verwendungen des gleichen Bruchteils der Zahlung.

Die gleiche Unterscheidung gilt für die Summe von $ 600 für Circular 166. Die $ 200 beiseite für Zahlungsterminals ist keine zusätzliche Bargeldabhebung. Die $ 400 des anderen Bruchteils bleiben von diesem Betrag für Kartenkäufe zu unterscheiden.

Eine Erhöhung, die die Obergrenze für Banknoten nicht erhöht

Die Maßnahme erhöht die Ausgabenkapazität im Rahmen der beiden Rundschreiben, ohne die Anteile von $ 800 und $ 400 in bar zu erhöhen. Sein praktischer Umfang hängt daher auch von den Zahlungen ab, die der Antragsteller per Karte leisten kann. Eine höhere Gesamtobergrenze gibt nicht notwendigerweise die gleiche Nutzungsfreiheit wie ein gleichwertiger in bar verfügbarer Betrag.

Um einen Kontoauszug oder eine Anzeige zu lesen, müssen drei Informationen getrennt bleiben: die Gesamtobergrenze des Geräts, der auf einem Terminal verwendete Bruchteil und das betreffende Zahlungsdatum. Ein Titel, der nur « $1,200 » oder « $600 » anzeigt, lässt eine entscheidende Einschränkung beiseite.

Die neuen Beträge schaffen auch keine automatische Gebühr für jeden Kontoinhaber. Beide Mechanismen behalten ihre Zugangs- und Betriebsbedingungen bei. Sie organisieren eine schrittweise Rückkehr zu ihren Begünstigten im Rahmen von Sonderkonten und -vereinbarungen.

Zwei Geräte, die sich nicht frei addieren

Das Rundschreiben 166 gilt für Fremdwährungseinlagen, die vor dem 30. Juni 2023 unter seinen Bedingungen gegründet wurden. Sein Text deckt insbesondere die Artikulation mit Circular 158 ab. Die beiden Obergrenzen können daher nicht einfach hinzugefügt werden, um eine monatliche Auszahlung von 1.800 USD pro Einleger anzukündigen.

Die Situation der gemeinsamen Konten oder der Konten mehrerer Institute ist nicht auf eine Multiplikation des ausgewiesenen Betrags beschränkt. Die Vorschriften der geltenden Regelung und die Rechte der Betriebsinhaber sind nur von der monatlichen Obergrenze zu unterscheiden. Die angekündigte Erhöhung befreit diese Einzelprüfung nicht.

Eine teilweise Rückerstattung, nicht das Ende der Einschränkungen

Rundschreiben bleiben außergewöhnliche Zahlungsmechanismen. Ihre Erhöhung macht nicht alle alten Einzahlungen frei verfügbar und legt nicht den Zeitplan für die Rückgabe des Saldos jedes Kontos allein fest. Sie regelt auch nicht die Verteilung der Verluste zwischen den verschiedenen Teilen der Bankenkrise.

Der neue Text des Rundschreibens 158 verbietet direkte und indirekte Provisionen oder Ausgaben für die darin vorgesehenen Operationen. Er erinnert auch daran, dass die geleisteten Zahlungen im Rechtsrahmen für die Behandlung von Einlagen berücksichtigt werden müssen, um Doppelzählungen zu vermeiden.

Für die betroffenen Haushalte ist die nächste Frist der 1. Dezember. Die Änderung bezieht sich auf einen monatlichen Umschlag und wie er verwendet wird. Der tatsächlich in Banknoten verfügbare Betrag, mögliche Kartenkäufe und blockierte Beträge werden weiterhin drei verschiedene Realitäten anzeigen.

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