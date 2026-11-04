Die am 12. Oktober eingerichtete europäische Mission muss die libanesischen Institutionen unterstützen. Der operative Start bleibt ein deutlicher Schritt. Schulungen, Beratung und internationale Aufsicht reagieren auf unterschiedliche Bedürfnisse. Die bereits beschlossene Hilfe für die Armee stellt weder automatisch ihren Haushalt noch den einer künftigen internationalen Präsenz im Süden dar. Das ursprüngliche Mandat, die zivilen und militärischen Funktionen und der Zeitplan für die Inanspruchnahme von Friedenstruppen sollten gesondert überprüft werden. Eine rechtliche Niederlassung weist keinen wirksamen Einsatz nach, während die Beendigung des Betriebs der physischen Abreise des Personals vorausgeht.

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Die Europäische Mission EUSM Libanon besteht seit dem 12. Oktober rechtmäßig. Seine Inbetriebnahme erfordert noch eine separate Entscheidung. Sein Mandat, libanesische Institutionen zu unterstützen, ist an sich kein Ersatz für UNIFIL-Patrouillen und -Überwachung.

Als die Truppe der Vereinten Nationen am 31. Dezember 2026 zu Ende ging, kreuzten sich zwei Fragen ohne Verwirrung. Der erste betrifft die Fähigkeiten der libanesischen Armee und der internen Sicherheitskräfte. Die zweite betrifft die internationale Präsenz, die in der Lage sein wird, Vorfälle zu beobachten, Verbindungen aufrechtzuerhalten und eine Eskalation im Süden zu verhindern.

Die Einrichtung einer europäischen Mission ist eine institutionelle Antwort auf die erste Frage. Es erledigt nicht automatisch die zweite. Dieser Unterschied ist entscheidend für die Bewertung der Ankündigungen von Unterstützung, der Diskussionen über Personal und Einsatzszenarien.

Europäische Mission im Libanon: eine zweistufige Einrichtung

Der Rat der Europäischen Union hat die EUSM Libanon am 12. Oktober auf Einladung der libanesischen Behörden eingerichtet. Das ursprünglich angekündigte Mandat beträgt drei Jahre. Die Mission vereint eine militärische Säule und eine zivile Säule unter der gleichen politischen Leitung.

Die rechtliche Schaffung ist jedoch zu Beginn der Operationen nicht gleichwertig. Der Rat sah einen gesonderten Einleitungsbeschluss nach Abschluss der operativen Planung vor. Die Vorbereitung muss daher von der tatsächlichen Anwesenheit von Teams im Feld unterschieden werden.

Es wäre auch verfrüht, Personalbewertungen oder Rotationsannahmen zwischen Ländern in eine endgültige Organisation umzuwandeln. Eine Mandatsbekanntmachung legt Ziele und einen Rahmen fest. Es allein beweist nicht, dass Personal, Ausrüstung und praktische Vorkehrungen bereits vorhanden sind.

Ausbildung der libanesischen Streitkräfte, anstatt sie zu ersetzen

Die militärische Komponente muss die Armee beraten und ausbilden, auch in den Bereichen Landgrenzen, maritime Sicherheit, Nachrichtendienste, Überwachung und Bekämpfung des Schmuggels. Die zivile Komponente muss die internen Sicherheitskräfte unterstützen, ihre Fähigkeiten und Ausbildungsstrukturen entwickeln und die Verwaltung der Hafensicherheit unterstützen.

Diese Funktionen werden durch die Unterstützung nationaler Institutionen abgedeckt. Ihr erwartetes Ergebnis ist eine bessere libanesische Fähigkeit, Sicherheitsaufgaben zu erfüllen. Dies ist nicht dasselbe wie eine ausländische Kraft mit ihrem eigenen Mandat, zu patrouillieren, Verstöße oder Verbindungen zwischen zwei Armeen aufzudecken.

Der Unterschied zeigt sich in einer konkreten Situation. Die Bildung einer Einheit zur Überwachung einer Grenze kann ihre tägliche Arbeit verbessern. Dies bedeutet jedoch nicht die Behörde, die eine internationale Feststellung trifft, wenn ein Vorfall von den Parteien angefochten wird. Beide Bedürfnisse können sich ergänzen, aber ihre Verantwortlichkeiten müssen separat definiert werden.

UNIFIL Kalender bleibt getrennt

Die Resolution 2790 sieht die Beendigung der UNIFIL-Operationen am 31. Dezember 2026 vor, gefolgt von ihrem Rückzug im folgenden Jahr. Der Zeitpunkt der Einstellung des Betriebs und das physische Ende des Abgangs sind daher nicht austauschbar.

Dieser Übergang wirft Fragen auf, die über die militärische Ausbildung hinausgehen. Es geht um Beobachtungsmöglichkeiten, Kommunikationskanäle, den Schutz des Personals und um Mittel, um zu verhindern, dass sich ein lokaler Vorfall verschärft. Ein Armeeunterstützungsgerät erbt nicht automatisch alle diese Funktionen.

Die Europäische Union selbst hat die Bedeutung einer Präsenz der Vereinten Nationen in der Post-FINUL verteidigt. Diese Position unterstreicht, dass die europäische Unterstützung und die Zukunft der Rolle der Vereinten Nationen zwei Projekte bleiben. Ihre Koordination kann angestrebt werden, ohne anzukündigen, dass sie bereits in einer einzigen Lösung zusammengeführt wurden.

Finanzhilfe ist nicht das Missionsbudget

Eine weitere notwendige Unterscheidung besteht darin, dass nicht alle für die Armee bereitgestellten Mittel der Operation der EUSM Libanon entsprechen. Die Unterstützung aus der Europäischen Friedensfazilität hat seit 2022 182 Mio. EUR erreicht. Sie umfasst die am 4. Juni 2026 verabschiedete Maßnahme in Höhe von 100 Mio. EUR.

Diese beiden Zahlen sollten nicht addiert werden. Die 100 Millionen sind in den 182 Millionen enthalten. Das Paket vom Juni umfasst territoriale Kontrolle, Situationsbewusstsein, Sicherheit im Seeverkehr, Schutz von Militärstandorten und Gesundheitsversorgung.

Dies ist eine separate Unterstützung, die die neue Mission ergänzen und erleichtern muss. Die Gesamtbeihilfemaßnahmen erlauben es daher nicht, ein missionsspezifisches operatives Budget abzuziehen oder eine mögliche Präsenz zur Überwachung des Südens zu berechnen.

Um den nächsten Schritt zu messen, werden die entscheidenden Elemente die Entscheidung über den Start, die den Teams tatsächlich zugewiesenen Aufgaben und die Vorkehrungen für die internationale Präsenz nach UNIFIL sein. Solange diese Teile nicht zusammengebaut werden, muss zwischen einer festgelegten Mission, einem abgeschlossenen Einsatz und einem genehmigten Überwachungsmechanismus unterschieden werden.

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