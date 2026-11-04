Dahr al-Baidar: Anhörungen am 5. November erwartet

Voruntersuchungen zum Fall des Sprengstoffwagens Dahr al-Baydar sind abgeschlossen. Protokolle, Bilder und Telefondaten müssen die Militärstaatsanwaltschaft ausfüllen. Richter Ghada Bou Alwan ernannte den 5. November zur Befragung des Fahrers und seines Begleiters. Dieser Schritt ist weder ein Urteil noch eine Überweisung an den Justizrat. Zukünftige Informationen müssen den Ablauf der Anhörungen und die getroffenen Entscheidungen bestätigen, ohne die individuellen Verantwortlichkeiten oder den Umfang der gesammelten Beweise vorwegzunehmen.

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Die vorläufigen Ermittlungen der Internen Sicherheitskräfte zum Fall Dahr al-Baydar sind abgeschlossen. Das technische Protokoll muss die Akte der Militärstaatsanwaltschaft ausfüllen. Der LKW-Fahrer und sein Begleiter müssen am Donnerstag, dem 5. November, interviewt werden.

Der Fall tritt in eine neue Verfahrensstufe ein. Zu den übermittelten Elementen gehören Überwachungsbilder und Daten aus Telefonen von drei verfolgten Personen. Ihre Kapitulation vor dem Regierungskommissar am Militärgericht, Claude Ghanem, ergänzt das bereits eingeleitete Verfahren.

Diese Übermittlung bedeutet nicht, dass die Justiz ihre Arbeit beendet hat. Es beendet eine phase der untersuchung, die von der isp intelligence branch durchgeführt wird. Die Untersuchung muss weiterhin die gesammelten Beweise prüfen, die betroffenen Personen anhören und ihren Umfang bestimmen.

Dahr el-Baidar: Anhörungen am 5. November angekündigt

Der erste Untersuchungsrichter des Militärs, Ghada Bou Alwan, plante am Donnerstag, den 5. November, die Vernehmung der beiden inhaftierten Männer: des Lastwagenfahrers und seines Begleiters. In diesem Stadium ist dies eine geplante Anhörung. Sein Fortschritt und die Entscheidungen, die folgen könnten, sind noch nicht bekannt.

Die Unterscheidung ist in einem stark politisch exponierten Fall wichtig. Die Programmierung eines Verhörs kündigt keine Freilassung oder Verurteilung an. Es greift auch nicht den Antworten der gehörten Menschen vor.

Welche technischen Teile bestimmen können

Überwachungsbilder und Telefoninhalte gehören zu den Materialien, die untersucht werden sollen. Ihre Anwesenheit in der Akte allein offenbart nicht, was sie zeigen. Ihre Herkunft, Integrität, ihr Kontext und ihre Beziehung zu den Fakten müssen noch bewertet werden.

Ein Telefonaustausch kann eine Kontexteinstellung erfordern. Ein Bild muss in der Nähe eines Ortes, Zeitplans und anderer Elemente sein. Es wäre daher irreführend, das Vorhandensein von Fachwissen als ausreichenden Beweis für alle Vorwürfe darzustellen.

Technische Details, die veröffentlicht werden, bleiben begrenzt. Es gibt keine vollständige Transkription der Kommunikation oder vollständige Analyse der Bilder hier, um die Verantwortlichkeiten zu rekonstruieren. Die gerichtliche Behandlung des Falles muss diese Unterscheidung zwischen gesammelten Beweisen und endgültig festgestellten Tatsachen beibehalten.

Die Debatte über den Justizrat geht weiter

Der Fall steht weiterhin im Mittelpunkt eines politischen Konflikts über seine mögliche Verweisung an den Justizrat. Die libanesischen Streitkräfte verteidigen weiterhin diese Empfehlung. Die Meinungsverschiedenheit betraf die Teilnahme ihrer Minister an Regierungssitzungen.

Die Übermittlung des Protokolls an die Militärstaatsanwaltschaft selbst löst diesen institutionellen Konflikt nicht. Es beschreibt den fortschritt des falles in dem rechtssystem, in dem es sich befindet. Aus dieser neuen Phase kann keine Rücküberweisung an den Justizrat abgeleitet werden.

Die politische Debatte konzentriert sich auf die Zuständigkeit und Autorität des Staates. Die Untersuchung muss individuelle Handlungen und Verantwortlichkeiten festlegen. Die Standpunkte der Parteien ersetzen nicht die begründeten Entscheidungen der Richter.

Nächster Schritt bleibt gerichtlich

Die verfolgten Personen werden weiterhin als unschuldig angesehen. Unterschiede zwischen zuvor veröffentlichten verdächtigen Zählungen verhindern auch, dass eine Summe ohne Angabe ihres Umfangs wiederhergestellt wird. Die neuen verfügbaren Elemente betreffen vor allem die technische Übermittlung und die beiden angekündigten Anhörungen.

Die Sitzung am 5. November wird der Untersuchung folgen. Dann muss überprüft werden, welche Anhörungen tatsächlich stattgefunden haben und welche Entscheidungen getroffen wurden, anstatt ihr Ergebnis allein aus dem Abschluss der Voruntersuchungen vorwegzunehmen.

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