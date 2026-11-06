Präsidium des Hauses: die Mandate vom 9. November

Das Präsidium der Abgeordnetenkammer wurde am Montag, den 9. November 2026, um 10.30 Uhr in Ain al-Tiné einberufen. Die Ankündigung erscheint in der Pressemitteilung, die am 5. November auf der offiziellen Website des Parlaments veröffentlicht wurde. Es richtet eine Sitzung des Gremiums ein, das einen Teil der parlamentarischen Arbeit organisiert. Sie beruft keine Abgeordneten im Plenum ein und kündigt auch keine Gesetzgebung an. Diese Unterscheidung ist wichtig, um zu verstehen, was Nabih Berri und die anderen Mitglieder des Präsidiums entscheiden können und was vom gesamten Parlament übrig bleibt.

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Das Präsidium der Abgeordnetenkammer wurde am Montag, den 9. November 2026, um 10.30 Uhr in Ain al-Tiné einberufen. Die Ankündigung erscheint in der Pressemitteilung, die am 5. November auf der offiziellen Website des Parlaments veröffentlicht wurde. Es richtet eine Sitzung des Gremiums ein, das einen Teil der parlamentarischen Arbeit organisiert. Sie beruft keine Abgeordneten im Plenum ein und kündigt auch keine Gesetzgebung an. Diese Unterscheidung ist wichtig, um zu verstehen, was Nabih Berri und die anderen Mitglieder des Präsidiums entscheiden können und was vom gesamten Parlament übrig bleibt.

Das House Bureau bereitet die Sitzungen vor

Artikel 8 der Geschäftsordnung gibt dem Präsidium die zentrale Zuständigkeit, nämlich die Tagesordnung jeder Parlamentssitzung anzunehmen. Diese Macht kommt vor der öffentlichen Debatte und der Abstimmung. Er trägt dazu bei, die Texte festzulegen, die die Abgeordneten auf der Grundlage der ihnen zu übermittelnden Entwürfe, Vorschläge und Berichte berücksichtigen sollen. Die Aufnahme eines Textes auf die Tagesordnung eröffnet eine Etappe im parlamentarischen Prozess. Dies greift weder den Änderungsanträgen noch dem Ergebnis der Beratungen vor.

Der Unterschied mag formal erscheinen. Sie ist es nicht. Ein im Ausschuss diskutierter Text, ein für eine Sitzung ausgewählter Text und ein verabschiedetes Gesetz entsprechen drei unterschiedlichen Situationen. Sie zu verwirren würde sie glauben machen, dass eine Reform erreicht wird, wenn sie noch nicht die notwendigen Schritte unternommen hat. Die Veröffentlichung vom 9. November enthält keine Liste der Dateien, die überprüft werden. Um es jetzt ein bestimmtes Programm zuzuweisen, würde über die offizielle Ankündigung hinausgehen.

Sieben Funktionen, eine kollektive Verantwortung

Artikel 1 beschreibt die Zusammensetzung des Präsidiums: der Sprecher, der Vizepräsident, zwei Sekretäre und drei Quästoren. Es handelt sich also um ein siebenköpfiges Gremium, das von den Fachausschüssen und der Plenarversammlung getrennt ist. In der Geschäftsordnung werden dem Präsidenten, den Sekretären und dem Präsidium als Ganzes besondere Zuständigkeiten zugewiesen. Diese Architektur trennt Sitzungsmanagement, Arbeitsvorbereitung und einige administrative Aufgaben.

Der Sprecher vertritt das Haus und spricht in seinem Namen. Es stellt sicher, dass die Verfassung, Gesetze und Vorschriften in ihrer Funktionsweise respektiert werden. Die Sekretäre unterstützen die Führung von Rednerlisten, die Auszählung der Stimmzettel und die Überwachung der Protokollvorbereitung. Das Büro beschränkt sich daher nicht auf ein informelles Treffen zwischen Politikern. Sie verfügt über institutionelle Befugnisse, die durch einen der Öffentlichkeit zugänglichen Text definiert werden.

Eine Tagesordnung muss den Mitgliedern mitgeteilt werden

Derselbe Artikel 8 sieht die Veröffentlichung der Tagesordnung in den Räumlichkeiten des Parlaments und die Übermittlung der entsprechenden Entwürfe, Vorschläge und Berichte an die Mitglieder mindestens 24 Stunden vor der Sitzung vor. Diese Regel ermöglicht es, zwischen der Entscheidung, die Arbeit zu organisieren, und den Informationen zu unterscheiden, die für die Diskussion erforderlich sind. Es geht um die Tagesordnung der Parlamentssitzung, nicht um die allgemeine Ankündigung einer vorbereitenden Präsidiumssitzung.

Die Einberufung vom 9. November stellt somit einen ersten chronologischen Meilenstein dar. Eine mögliche Veröffentlichung nach dem Treffen entscheidet darüber, ob eine Tagesordnung vereinbart wurde oder ob einige Dateien noch vorbereitet werden müssen. In einer gesonderten Ladung wird dann gegebenenfalls das Sitzungsdatum des Hauses angegeben. Vor diesen Ankündigungen ist es nicht möglich, den Montagmorgen in Ain al-Tinah in eine bestimmte gesetzliche Frist zu verwandeln.

Das Büro befasst sich auch mit inneren Angelegenheiten

Die Kompetenz dieses Gremiums geht über die Auswahl der Texte hinaus. Die Geschäftsordnung überträgt ihm die Prüfung von Streitigkeiten über Protokolle, Zusammenfassungen von Sitzungen, deren Ablauf, Abstimmungen und die Bekanntgabe der Ergebnisse. Er beauftragt ihn auch mit der Vorbereitung des Jahreshaushalts des Hauses und der Überwachung seiner Ausführung. Schließlich sieht er das Management- und Personalstatut sowie die Prüfung von Petitionen und Beschwerden vor.

Diese Verwaltungsbefugnisse sollten nicht mit der Abstimmung über den Staatshaushalt verwechselt werden. Der interne Haushalt der parlamentarischen Institution betrifft ihre Funktionsweise. Das nationale Finanzgesetz folgt einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren. Ebenso stellt die Prüfung eines Antrags durch das Amt kein Urteil eines Gerichts oder die Annahme einer von seinen Verfassern beantragten Maßnahme dar. Jede Jurisdiktion behält ihr Objekt und ihre Grenzen.

Was gehört zur Plenarsitzung

Die Verfassung verleiht der Abgeordnetenkammer Gesetzgebungsbefugnisse. Die Geschäftsordnung organisiert dann die Aussprachen und die Abstimmungen. Sie sieht unter anderem vor, dass die Sitzung nicht ohne die Mehrheit der Mitglieder eröffnet werden kann und dass die Beschlussfähigkeit zum Zeitpunkt der Abstimmung im Plenarsaal stattfindet. Eine Präsidiumssitzung, auch wenn sie politisch wichtig ist, erfüllt nicht anstelle einer Plenarsitzung diese Anforderungen an Anwesenheit und Beratung.

Die Geschäftsordnung sieht auch nach der allgemeinen Aussprache die Prüfung und Abstimmung der Artikel nach den von ihnen festgelegten Verfahren vor. Dies bedeutet, dass ein Text, der in der Sitzung angekommen ist, noch Gegenstand von Diskussionen und Änderungen ist. Die Vorbereitung ihrer Prüfung ist nicht die frühzeitige Feststellung der Abstimmung der Abgeordneten. Die Rolle des Büros ist wichtig, weil es den Zugang zu dieser Phase organisiert, nicht weil es sie ersetzen könnte.

Ein verabschiedetes Gesetz hat noch nicht den verfassungsmäßigen Weg der Promulgation und Veröffentlichung zu folgen. In Artikel 56 ist unter anderem die Frist festgelegt, innerhalb derer der Präsident der Republik die nach ihrer Übermittlung an die Regierung endgültig gebilligten Gesetze zu erlassen hat, mit einer besonderen Frist für diejenigen, deren Dringlichkeit von der Kammer beschlossen wurde. Ohne auf die Annahmen der Überprüfung einzugehen, genügt dieser Schritt, um daran zu erinnern, dass eine Vorbereitungssitzung lange bevor ein Text in Kraft tritt, stattfindet.

Wie man das Ergebnis vom 9. November misst

Das politische Interesse des Treffens wird zunächst das sein, was es öffentlich macht. In einer Tagesordnung werden Prioritäten und Dateien festgelegt, die als bereit für die Einreichung an die Mitglieder erachtet werden. Eine Verschiebung würde eine zusätzliche Phase der Vorbereitung bedeuten, aber ihre Gründe sollten ermittelt werden, bevor sie eine Behinderung oder politische Einigung sieht. Das Fehlen eines Textes in einer Pressemitteilung allein lässt nicht den Schluss zu, dass er aufgegeben wurde.

Für jede Datei sind der genaue Titel, die Art als Regierungsprojekt oder als parlamentarischer Vorschlag, der begleitende Ausschussbericht und das Verfahren die relevanten Informationen. Diese Elemente werden dazu beitragen, eine zu breite Ankündigung einer Reform zu vermeiden, dass nur eine Bestimmung diskutiert wird. Sie werden auch dazu dienen, den vorliegenden Text mit dem zu vergleichen, worüber dann abgestimmt wird.

Der nächste bekannte Schritt bleibt daher präzise und begrenzt: Das Präsidium wird am 9. November um 10.30 Uhr zusammentreten, so die offizielle Einberufung. Wenn eine Legislaturperiode festgelegt werden soll, müssen ihre Akten und Ergebnisse separat geprüft werden. Der tatsächliche Umfang dieses Treffens wird sich in den am Ende dieses Treffens getroffenen Entscheidungen und in den an die Mitglieder übermittelten Dokumenten wiederfinden.

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