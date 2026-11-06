Khamenei schickt eine Nachricht an Putin über Rezaei

Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten iranischen Sicherheitsrates, traf Wladimir Putin am 5. November 2026 im Kreml. Die offiziellen iranischen Medien kündigen die Zustellung einer Nachricht von Mojtaba Khamenei an. Sein Inhalt bleibt unbekannt. Der iranische Beamte bezieht sich auf den Austausch über regionale Sicherheit und ein Gasprojekt, aber durch die veröffentlichten Elemente wird kein neues Abkommen geschlossen. Das Treffen bestätigte die Fortsetzung des Dialogs zwischen Moskau und Teheran nach einem Telefoninterview am 2. November.

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Mojtaba Khamenei schickte Putin eine Nachricht von Mohsen Rezaei, laut den offiziellen iranischen Medien. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates traf sich am Donnerstag, dem 5. November 2026, mit dem russischen Präsidenten im Kreml. Der Inhalt der Nachricht wurde nicht veröffentlicht.

Moskau bestätigt das Interview. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov gab bekannt, dass Wladimir Putin den iranischen Beamten empfangen habe, der die russische Hauptstadt besucht habe. Diese Bestätigung bezieht sich auf die Sitzung. Es gibt keinen spezifischen Teheran-Vorschlag oder eine russische Verpflichtung als Reaktion darauf.

Eine Botschaft an Putin, dessen Inhalt unbekannt bleibt

Öffentliche Ankündigungen unterscheiden zwei Informationsebenen. Das Treffen wird von den beiden Hauptstädten bestätigt. Die Übermittlung der Botschaft des iranischen Obersten Führers basiert auf der Ankündigung der iranischen Staatsmedien.

Die eingesehenen Aufzeichnungen enthalten keinen Text der Nachricht. Es wäre daher verfrüht, einen akzeptierten Friedensplan, eine spezifische militärische Forderung oder ein diplomatisches Zugeständnis zu sehen. Rezaeis öffentliche Äußerungen beleuchteten die Themen des Interviews, ohne die Botschaft selbst zu enthüllen.

Der Besuch erweiterte einen Telefonkontakt zwischen den beiden Beamten am 2. November. Die iranische Aufzeichnung des Appells bezog sich auf die regionale und internationale Situation, insbesondere in Westasien. Er verwies auch auf die Fortsetzung der strategischen Partnerschaft zwischen Moskau und Teheran.

Rezaei beschwört Nachkriegssicherheit

Nach seinem Interview mit dem Kreml sagte der iranische Beamte, er habe sich mit regionalen Fragen und Sicherheitsvorkehrungen der Nachkriegszeit befasst. Er verwies auf den Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten.

Diese Erklärung gibt der Konsultation ein Ziel: die Organisation der Sicherheit über die Feindseligkeiten hinaus zu diskutieren. Sie legt jedoch nicht die Form eines Mechanismus, seiner Teilnehmer oder die vorgesehenen Garantien fest.

Das Treffen fand statt, als die Mediatoren Vorschläge zur Beendigung der Zusammenstöße diskutierten. Rezaei erinnerte auch an Teherans Forderungen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und die Straße von Ormuz wieder zu öffnen. Diese Erklärungen legen die iranische Position fest. Sie stellen nicht die Ankündigung eines von Washington akzeptierten Vorschusses dar.

Die Gasakte, ein weiteres Thema des Interviews

Rezaei erwähnte auch ein Pipeline-Projekt zwischen Russland und dem Iran. Laut seinem Vortrag muss er dazu beitragen, die iranischen Engpässe zu beheben und russische Verkäufe in die Nachbarländer des Iran zu ermöglichen.

Die verfügbaren Informationen zeigen keine Unterschrift während dieses Besuchs. Sie geben keine endgültige Route, bestätigte neue Kapazitäten oder das Datum der Inbetriebnahme an. Die Diskussion über ein Energieprojekt sollte nicht mit seiner Umsetzung verwechselt werden.

Sowohl bei den diplomatischen als auch bei den Gasaspekten bleiben die Ankündigungen begrenzt. Eine Veröffentlichung der Khamenei-Botschaft, ein detaillierterer russischer Bericht oder ein formelles Abkommen würden klären, was im Kreml tatsächlich vereinbart wurde.

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