KMU: Aoun fordert mehr Finanzierung von IFC

Joseph Aoun bat die International Finance Corporation, ihre Investitionen im Libanon zu stärken, insbesondere zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen. Das Treffen am 5. November führte jedoch zu keinen neuen Zahlen oder einem angekündigten Kreditfenster. IFC finanziert bereits Aktivitäten im Land. Die Frage betrifft daher die Ausweitung ihrer Intervention und die konkreten Bedingungen für den Zugang zu Fonds in einer Privatwirtschaft eines voll funktionsfähigen Bankensystems.

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Am Donnerstag, dem 5. November, bat Joseph Aoun Baabda, die Finanzierung libanesischer Unternehmen durch die International Finance Corporation (IFC) zu stärken. Vor einer Delegation unter der Leitung von Imad Fakhoury betonte der Präsident die Schwierigkeiten der kleinen und mittleren Unternehmen und die Beschäftigung, die eine Kapitalzufuhr erhalten könnte. Am Ende dieser Sitzung wurden keine neuen Beträge, Auszahlungspläne oder Nominierungsschemata bekannt gegeben.

Der Appell des Präsidenten richtet sich an KMU, aber auch an die Infrastruktur, einschließlich Energie und Verkehr. Die Delegation verwies auf die Suche nach Finanzierungslösungen im Kontext einer Bankenkrise sowie auf die Ausarbeitung einer Partnerschaftsstrategie der Weltbankgruppe mit dem Libanon für die nächsten fünf Jahre. Diese Vorbereitung stellt noch keine Genehmigung eines Programms dar.

Finanzierung bereits vorhanden

Aouns Wunsch, mehr Raum für Investitionen zu geben, über den Rat hinaus, bedeutet nicht, dass die IFC bisher bei der libanesischen Finanzierung abwesend war. Am 20. November 2025 kündigte die Institution eine Reihe von Verpflichtungen in den Bereichen Mikrofinanzierung, Industrie und Energie an.

Eines der Programme war im Wert von 10 Millionen US-Dollar, die zu gleichen Teilen zwischen Al Majmoua und Vitas Libanon verteilt wurden, um den Zugang zu Finanzmitteln für kleine Unternehmen und Unternehmer zu verbessern, insbesondere für Binnenvertriebene und Aufnahmegemeinschaften. Die Versammlung beinhaltete eine Garantie für anfängliche Verluste von bis zu 5 Millionen US-Dollar unter PROSPECTS.

Das gleiche Kommuniqué präsentierte ein Darlehen von bis zu 40 Millionen Dollar an BCI für seine Entwicklung im Libanon und in der Region sowie eine Investition von bis zu 30 Millionen Dollar an Matelec. Diese Ankündigungen stammen aus dem Jahr 2025. Sie sind weder neue Verpflichtungen, die während des Besuchs vom 5. November 2026 eingegangen wurden, noch ein Maß für die seitdem tatsächlich gezahlten Beträge.

Ein konkretes, aber zielgerichtetes Beispiel:

Eine neuere Regelung verdeutlicht den Unterschied zwischen einer allgemeinen politischen Ausrichtung und einem genau definierten Angebot. Sie wurde von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) mit Alfanar und Al Majmoua im Rahmen des von den Niederlanden finanzierten PROSPECTS-Programms ins Leben gerufen und zielt auf 25 etablierte Strukturen der Sozial- und Solidaritätswirtschaft im Libanon ab.

Der am 13. Oktober veröffentlichte Aufruf sieht technische Unterstützung und Zugang zu einem subventionierten Darlehen von bis zu 50.000 US-Dollar über Al Majmoua vor und unterliegt einer Finanzprüfung. Dazu gehören Sozial- und Genossenschaftsunternehmen, die im Libanon registriert sind und seit mindestens zwei Jahren im Norden, Bekaa, Libanon und Beirut tätig sind. Die Frist ist der 8. November.

Dieses Programm ist kein offenes Fenster für alle KMU. Es wurde nicht während der Präsidentschaftssitzung erstellt und die angekündigte Obergrenze garantiert nicht jedem Kandidaten einen Kredit.

Von Beratung bis Kredit, unterschiedliche Verpflichtungen

Eine Studie bereitet ein Projekt vor. Ein Kredit schafft eine Rückzahlungsverpflichtung. Ein Aktienerwerb bringt Kapital im Austausch für Rechte im Unternehmen. Eine Garantie deckt bestimmte Risiken aus einem Vertrag ab; sie ersetzt nicht unbedingt die Finanzierung selbst. Sie zusammenzufassen, ohne ihre Art zu unterscheiden, würde ein irreführendes Bild von zugänglichen Ressourcen vermitteln.

Um die Weiterverfolgung des Antrags des Präsidenten zu messen, müssen daher neue genehmigte Verpflichtungen, für die Verteilung der Mittel zuständige Vermittler, förderfähige Unternehmen und getätigte Auszahlungen ermittelt werden. Der Besuch setzt eine Priorität. Es schafft noch kein neues Recht auf Finanzierung für libanesische KMU.

Fotoarchiv: Joseph Aoun. Libnanews Photo Bank; Fotograf und Datum der Schießerei nicht informiert. Dieses Bild stellt nicht das Treffen mit IFC am 5. November 2026 dar.

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