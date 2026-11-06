Biologie im Libanon: Was tun wir wirklich?

Der Gesundheitsminister stellt biologische Drogen als Entwicklungsachse der libanesischen Industrie dar. Öffentliche Dokumente zeigen, dass Kapazitäten und Produkte bereits vorhanden sind, erlauben aber keine Messung der vollen lokalen Produktion oder der verfügbaren Mengen im Jahr 2026. Der Fall von Alpeen, der mit Arwan in der Ministerbasis verbunden ist, veranschaulicht eine Produktionskette, die mit einem externen Partner geteilt wird. Bei Benta müssen angekündigte Forschungseinrichtungen und -programme von lizenzierten und vermarkteten Medikamenten unterschieden werden.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Libanon entdeckt keine Medikamente aus der Biotechnologie. Indem er ihre Entwicklung während der Kampagne zur Unterstützung der libanesischen Droge am 5. November hervorhob, beschrieb Gesundheitsminister Rakan Nassereddine einen industriellen Ehrgeiz, der bereits auf identifizierbaren Unternehmen und Produkten basiert. Aber die zugänglichen Dokumente zeigen keine vollständige Produktionsautonomie oder ein nationales Produktionsvolumen bis 2026.

Um diese Aktivität zu bewerten, müssen mehrere Schritte getrennt werden: Forschung, Stoffproduktion, Formulierung, Abfüllung, Verpackung, Registrierung und Vermarktung. Ein Unternehmen kann an einigen dieser Operationen teilnehmen, ohne sie alle im Libanon durchzuführen. Der Name des Labors auf einem Blatt beschreibt nicht die gesamte Kette.

Alpeen: ein in der Ministerbasis identifiziertes Produkt

Die Arzneimittelbasis des Gesundheitsministeriums Alpeen Referenz, rekombinantes menschliches Erythropoetin, unter der Klassifizierung « BioTech ». Für die Präsentation von 4.000 konsultierten Einheiten werden Arwan Pharmaceutical Industries Libanon als Labor, Libanon als Herstellungsland und eine Registrierungsnummer angegeben. Dies sind präzise regulatorische Informationen, die sich von einer einfachen Suchankündigung unterscheiden.

Sie geben jedoch nicht die in diesem Jahr produzierten Mengen, die verfügbaren Lagerbestände oder den Ursprung der einzelnen Industriestufen an. Eine registrierte Karte ist keine Apotheke Verfügbarkeitserklärung und bietet keine lokale Integrationsrate.

Ein Dokument des Partners Polymun liefert eine wichtige Klarstellung. In seinen öffentlichen Referenzen beschreibt das Unternehmen seinen Beitrag zu Arwans Biosimilar-Erythropoetin-Projekt: Entwicklung des Expressionssystems und des Herstellungsprozesses, Bereitstellung von Massenformulierungen gemäß guter Herstellungspraxis und regionaler Lizenzierung. Es präsentiert Alpeen als im Libanon, Jordanien, Kenia und Libyen vermarktet.

Diese Beschreibung zeigt, warum es notwendig ist, die automatische Übersetzung der Worte « Libanon » in die vollständige Produktion vor Ort zu vermeiden, von der ursprünglichen biologischen Produktion bis zur fertigen Medizin. Es stellt die von der Abteilung aufgeführte Qualifikation nicht in Frage. Es zeigt die Teilnahme eines Industriepartners, dass die einzige Linie der Basis nicht detailliert ist.

Anlagen ohne vollständige öffentliche Volumenbilanz

Die offizielle Präsentation lokaler Hersteller zeigt, dass Arwan 2013 mit einer ersten Einheit steriler injizierbarer Medikamente in Betrieb genommen hat. Im Investitionsblatt der IDAL wird auch eine Inbetriebnahme im Jahr 2013 nach Projektgenehmigung im Jahr 2011 erwähnt. Diese Daten erinnern daran, dass die industrielle Aktivität vor den Erklärungen vom November 2026 liegt.

Bei Benta Pharma Industries beschreibt die Biotechnologie-Seite Bereiche für Forschung, Qualitätskontrolle, vor- und nachgelagerte Produktion, Kühllagerung und Füllformulierung. Das Inventar der Abteilung präsentiert das Unternehmen auch als Hersteller von onkologischen, biotechnologischen und sterilen Produkten.

Diese Beschreibungen dokumentieren die von Unternehmen vorgelegten Aktivitäten und Einrichtungen. Sie stellen kein Audit dar, das unabhängig von ihrer Kapazität, ihren jüngsten Mengen oder der Zulassung jeder der genannten Behandlungen ist. Eine angekündigte technische Kapazität darf nicht in eine tatsächlich in Verkehr gebrachte Menge umgewandelt werden.

Forschung und Kommerzialisierung überschneiden sich nicht

Benta beschreibt auch die Arbeit in der Zelltherapie und Verkapselung von lebenden Zellen. Solche Programme fallen in einen anderen Bereich als die bloße Herstellung eines bereits registrierten Medikaments. Ihre Präsentation in einem Industriestandort reicht nicht aus, um eine Genehmigung für das Inverkehrbringen im Libanon zu erteilen oder die klinische Wirksamkeit für Patienten nachzuweisen.

Um eine neue Produktion zu dokumentieren, wäre es notwendig, das Produkt, den für jeden Schritt verantwortlichen Ort, die entsprechenden Genehmigungen und die tatsächlich hergestellten und freigegebenen Lose zu kennen. Um seinen Beitrag zum Land zu messen, wären auch Importmengen, Wertschöpfung und Inputs erforderlich. Diese Elemente sind in den untersuchten öffentlichen Exponaten nicht zusammen enthalten.

Die Beobachtung ist daher präziser als ein Gegensatz zwischen Versprechen und Abwesenheit von Industrie: Der Libanon hat bereits auf biotechnologische Wirkstoffe und Medikamente verwiesen. Das Ausmaß der rein lokalen Produktion und sein jüngstes Wachstum müssen noch vom Produkt bestimmt werden.

Allgemeines Bild des Pharmasektors: Tabletten und Kapseln, Libnanews Bank. Es stellt nicht Alpeen, biologische Drogen oder die Einrichtungen der genannten Unternehmen dar. Fotograf nicht vorgesehen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews