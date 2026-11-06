Berri verteidigt Resolution 1701 vor dem EU-Botschafter

Nabih Berri verteidigte am Freitag die Resolution 1701 vor der EU-Botschafterin Sandra De Waele. Der Präsident des Parlaments stellt diesen Text als Garantie für die territorialen Rechte des Libanon und die UNIFIL als operatives Instrument vor, während die israelische Souveränität, der Rückzug und die staatliche Autorität heute eng miteinander verbunden sind.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nabih Berri bekräftigte sein Engagement für die Resolution 1701 des Sicherheitsrates in einem Treffen mit der EU-Botschafterin im Libanon, Sandra De Waele, am Freitag, den 6. November 2026. Der Präsident des Parlaments stellt sie als rechtliche Garantie für das Recht des Libanon dar, sein gesamtes Territorium bis an international anerkannte Grenzen zurückzuerlangen.

Das Treffen fand in Ain al-Tinah statt. Gemäß bericht veröffentlicht von Lebanon DebateAustausch über die Lage im Libanon und in der Region, einschließlich der politischen und militärischen Entwicklungen im Süden.

UNIFIL im Mittelpunkt der Umsetzung

Der Sprecher der Kammer verband diesen rechtlichen Bezug mit der Rolle der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon. Er beschrieb UNIFIL als den operativen Rahmen für die Umsetzung aller Bestimmungen der Resolution. Diese Position, auch berichtet von Naharnetdamit knüpft der libanesische gebietsanspruch an die aufrechterhaltung eines un-mechanismus vor ort.

Der Bericht enthält keine Erklärung von Sandra De Waele oder ein neues Abkommen mit der Europäischen Union.

Ein Text, der Souveränität und staatliche Autorität verbindet

Angenommen am 11. August 2006 resolution 1701 den Rahmen für die Einstellung der Feindseligkeiten nach dem Krieg in diesem Sommer. Sie bekräftigt die territoriale Integrität, Souveränität und politische Unabhängigkeit des Libanon. Es sieht auch die Ausdehnung der Regierungsgewalt auf das gesamte Territorium vor.

Der Text vereint mehrere Forderungen: die Achtung der Blauen Linie, die Stationierung der libanesischen Armee im Süden mit Unterstützung der UNIFIL und das Fehlen von Waffen oder bewaffnetem Personal zwischen der Litani und dieser Linie, außer denen des Staates und der Streitkräfte der Vereinten Nationen. Die Blaue Linie ist eine von den Vereinten Nationen identifizierte Rückzugslinie, keine dauerhaft begrenzte internationale Grenze.

Die Mission der UNIFIL umfasst die Unterstützung der Umsetzung dieser Resolution, die Überwachung der Situation und die Berichterstattung über ihre Verstöße, so die präsentation seines mandatsNabih Berris Beharren auf seiner Rolle bezieht sich somit sowohl auf die Mittel zur Anwendung des Textes als auch auf seine rechtliche Bedeutung.

Um auf diesen Hinweis vor dem europäischen Botschafter zurückzukommen, verteidigt der Präsident der Kammer eine präzise Formulierung: die Rückgabe der vom Libanon beanspruchten Gebiete und die vollständige Anwendung eines internationalen Rahmens, der auch die Ausübung der souveränen Autorität des Staates umfasst.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews