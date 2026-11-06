Ali Ammar beschuldigt die fünf Botschaften der Einmischung im Libanon

Ali Ammar beschuldigt fünf Botschaften der Einmischung, nachdem er das staatliche Waffenmonopol unterstützt hat. Der Hisbollah-Abgeordnete fordert eine Reaktion der libanesischen Behörden. Das diplomatische Kommuniqué fordert auch eine unabhängige Justiz im Fall Dahr al-Baydar, ohne über die Schuld der in diesem heiklen Fall Verfolgten zu entscheiden.

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Ali Ammar beschuldigte fünf Botschaften der Einmischung am Freitag, den 6. November 2026 und forderte eine Reaktion der libanesischen Behörden. Die Hisbollah-Abgeordnete reagiert auf ihre Erklärung zum staatlichen Waffenmonopol und Dahr al-Baydar.

In einer Erklärungberichtet von Naharnetund wieder auf Arabisch, beschrieb er das Kommuniqué als « ein Gipfel der Niedrigkeit und Unverschämtheit ». Er glaubt, dass Botschaften versuchen, dem Land politische Orientierungen aufzuzwingen, was seine Souveränität und die Unabhängigkeit seines Justizsystems verletzt.

Aufruf an die Behörden, zu reagieren

Ali Ammar beschuldigt die Macht, diese Positionen zu trivialisieren und fordert wirksame Maßnahmen gegen diese angeblichen Einmischungen.

Der Herr Abgeordnete ist der Ansicht, dass die fünf Länder stattdessen Israels Besetzung des libanesischen Territoriums, Angriffe, Zerstörung und Vertreibung verurteilen sollten. Er fordert sie auf, das Recht der Libanesen zu unterstützen, sich mit legitimen Mitteln zu verteidigen und den nationalen Dialog zu fördern. Sein Vorwurf der Einmischung drückt eine politische Position aus: Sie stellt keine gerichtliche Feststellung einer Verletzung des diplomatischen Rechts dar.

Was die Botschaftserklärung sagt

Diegemeinsame textsendung donnerstag, 5. novemberdie Botschaften der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas und Japans unterstützen die libanesische Regierung bei der Gewährleistung des staatlichen Waffenmonopols. Er forderte den Staat auf, die Entscheidung über Krieg und Frieden allein zu behalten.

Diplomatische Vertretungen fordern auch alle Parlamentarier und Parteien auf, die Erklärungen von Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam zu dieser ausschließlichen Zuständigkeit öffentlich zu unterstützen. Sie bekräftigen ihren Wunsch, eine effektive libanesische souveräne Autorität im ganzen Land auszuüben.

In Bezug auf Dahr al-Baydar erkennen sie die von den Behörden unternommenen Schritte an und fördern unverzügliche und unabhängige Gerichtsverfahren ohne politische Einmischung, um Verantwortlichkeiten festzulegen. Das Kommuniqué spricht keine Verurteilung aus oder verlangt die Einleitung einer internationalen Untersuchung.

Ein Gerichtsverfahren, das zu einem Spannungspunkt geworden ist

Die Kontroverse bezieht sich auf die Beschlagnahme einer Sprengstofflieferung an einem Damm in Dahr al-Baydar, auf der Achse zwischen Beirut und Bekaa. Die Hisbollah erklärte, dass diese Sprengstoffe ihr gehörten und dazu bestimmt waren, die israelischen Streitkräfte im Süden zu bekämpfenerinnert veröffentlicht Donnerstag von NaharnetDiese Erklärung ist die der Bewegung; Die Untersuchung muss die Fakten und Verantwortlichkeiten ermitteln.

Die gleichen Medien, die MTV zitierten, berichteten über die Ausstellung von zwei Haftbefehlen nach der Anhörung der beiden von Richter Ghada Bou Alwan inhaftierten Personen. Diese verfahrensrechtlichen Maßnahmen stellen keine Verurteilung dar. Die Unschuldsvermutung bleibt auf den Angeklagten anwendbar.

Ali Ammars Reaktion bezieht sich somit auf zwei Fragen, die mit der diplomatischen Erklärung verbunden sind: den Platz von Waffen außerhalb der staatlichen Kontrolle und die Unabhängigkeit der gerichtlichen Behandlung eines sensiblen Falls. Botschaften berufen sich auf staatliche Souveränität; das Mitglied bestreitet ihre Einmischung in die interne libanesische Debatte.

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