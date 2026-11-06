Drogen: Lokale Präferenz gibt es bereits

Der Aufruf von Nehmat Aoun, öffentliche Aufträge fair für libanesische Hersteller zu öffnen, hinterlässt keine leere Seite. Das Gesetz über öffentliche Ordnung sieht eine Präferenz für Waren nationalen Ursprungs unter bestimmten Bedingungen vor. Eine im Juli 2026 veröffentlichte pharmazeutische Spezifikation erwähnt bereits 10%. Es geht also darum, den Antrag zu überprüfen, ohne den Ursprung des Lieferanten, den Herstellungsort und die Konformität des Arzneimittels zu verwechseln. Verfügbare Teile messen nicht den Anteil, der tatsächlich lokalen Anlagen zugewiesen wurde.

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Am 5. November forderte Nehmat Aoun eine faire Chance für libanesische Arzneimittel im öffentlichen Beschaffungswesen. Aber dieser Aufruf schafft keine neue nationale Präferenz. Das libanesische Gesetz sieht bereits eine vor, und eine im Juli 2026 veröffentlichte Gesundheitsspezifikation bezieht sich speziell auf einen Vorteil von 10% für libanesische Produkte.

Die First Lady sprach im Beirut National Museum, als die Kampagne zur Unterstützung der lokalen Pharmaindustrie gestartet wurde. Sie verteidigte den Zugang zu öffentlichen Aufträgen durch qualifizierte Hersteller, ohne die Sicherheit der Patienten zu beeinträchtigen. Es bleibt von den bestehenden Regeln und ihrer Anwendung auf jedem Markt zu unterscheiden.

Was das Gesetz bietet

Nach Artikel 16 des Gesetzes 244 über das öffentliche Auftragswesen können Angebote, die Waren oder Dienstleistungen mit nationaler Herkunft betreffen, 10 % bevorzugt werden. Der Gewinn betrifft die nationalen Versorgungskomponenten und hängt von den Ursprungsregeln ab. Es reicht daher nicht aus, wenn ein Händler ein libanesisches Unternehmen ist, um alle von ihm verkauften Medikamente als lokale Produktion zu qualifizieren.

Derselbe Artikel verbietet die Aufnahme von Bestimmungen in Ausschreibungs- oder Präqualifikationsdateien, die im Libanon hergestellte Waren ausschließen würden, wenn sie existieren und ihre Qualität den Anforderungen entspricht. Der Schutz des Marktzugangs bleibt daher an die technische Compliance gebunden.

Das Gesetz vergibt nicht automatisch einen Auftrag an den inländischen Hersteller. Es bietet einen Rahmen für den Vergleich der zulässigen Angebote. Herkunft, Preis und Einhaltung der Spezifikationen müssen festgelegt werden, nicht vom Namen des Unternehmens angenommen.

Eine Klausel, die bereits in einem Drogenmarkt vorhanden ist

Ein überprüfbares Beispiel ist der Gesundheitsmarkt mit der Referenz 36/ش.ع.ю, der am 10. Juli 2026 auf der Plattform der öffentlichen Beschaffungsbehörde angekündigt wurde. Sie betrifft mehrere Arzneimittel mit Angeboten nach Referenz oder Referenzgruppe. Die Frist für die Einreichung war der 3. August: Es ist kein neuer Aufruf, der nach der Rede im November eröffnet wurde.

Seite 2, Artikel 3 des Lastenverzeichnisses sieht die Zuschlagserteilung für die aus administrativen und technischen Gründen angenommenen Angebote vor. Sie legt auch das Verfahren fest, das anzuwenden ist, wenn die Preise nach Anwendung der 10-Prozent-Präferenz für libanesisches Eigentum gleich bleiben, und verweist auf Artikel 16 des Gesetzes.

Dies deutet darauf hin, dass der Mechanismus in dem konsultierten Vertragsdokument vorgesehen ist. Es ist nicht möglich zu berechnen, wie viele Lose eine libanesische Fabrik dank ihr gewonnen hat. Eine Klausel und ein Preisergebnis sind zwei verschiedene Beweise.

Qualität wird nicht optional

Artikel 5 des gleichen Buches verlangt Medikamente, die beim Gesundheitsministerium gemäß den von ihm festgelegten Merkmalen, Standards und Bedingungen registriert und eingestuft werden. Sie sieht vor, dass die Verwaltung im Zweifelsfall weitere Unterlagen oder Analysen anfordern und eine nicht konforme Ware ablehnen kann.

Das Dossier erfordert auch die Identifizierung des Arzneimittels, seine Registrierungsnummer und seinen Handelsnamen. Diese Daten werden verwendet, um ein Angebot mit einem bestimmten Produkt zu verknüpfen. Der Vergleich sollte nicht eine abstrakte Kategorie von « lokalen Drogen » zu einer anderen von « importierten Drogen » entgegenstellen, ohne Substanz, Aufmachung, Dosierung und anwendbare Anforderungen zu überprüfen.

Um den tatsächlichen Ort der libanesischen Produktion, der Anträge, der Zulässigkeitsentscheidungen, der nach Präferenzen verglichenen Preise, der Hersteller und der Herstellungsländer zu bewerten, sollten die Hersteller nach Chargen abgeglichen werden. Verträge und Lieferungen würden es dann ermöglichen, zwischen einer Zuteilung einer tatsächlichen Lieferung zu unterscheiden.

Das Problem ist die Durchsetzung

Die überprüften Dokumente erlauben keinen konsolidierten nationalen Anteil an Arzneimittelkäufen oder zeigen einen systematischen Ausschluss von lokalen Pflanzen. Sie zeigen jedoch, dass die Diskussion über die bloße Ankündigung von Unterstützung hinausgehen muss: Es gibt bereits ein Rechtsinstrument und eine Marktklausel.

Der Test wird rückverfolgbar sein, mit identischen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Die Unterstützung der lokalen Produktion und der Schutz des Patienten sind nicht zwei konkurrierende Ziele, vorausgesetzt, dass genügend Elemente veröffentlicht werden, um zu überprüfen, wie Angebote bewertet und Medikamente geliefert werden.

Foto-Illustration: Tabletten und Kapseln, Libnanews Fotobank. Nicht identifizierte Produkte, Ort und Fotograf; Dieses Bild stellt nicht die Lose des untersuchten Marktes dar.

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