PFAS: 3M kündigt Vereinbarung über 7,35 Milliarden US-Dollar an

3M kündigt eine Einigung von 7,35 Milliarden US-Dollar über neun Jahre für PFAS-bedingte Verletzungen an. Die Vereinbarung bleibt an Bedingungen geknüpft und stellt keine Anerkennung der Verantwortung dar.

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Der US-Industriekonzern 3M kündigt eine Neun-Jahres-Vereinbarung über 7,35 Milliarden US-Dollar vor Steuern an, um Ansprüche auf PFAS-bedingte Verletzungen zu begleichen. Laut Reuters, der die Ankündigung in der Nacht vom 3. auf den 4. November übernommen hat, erwartet die Gruppe im vierten Quartal 2026 eine Buchhaltungsgebühr von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Zwei Beträge für dieselbe Verpflichtung

Die 7,35 Milliarden Dollar sind die nominale Summe der geplanten Zahlungen. Die 5,8 Milliarden US-Dollar stellen ihren Barwert dar, der für Buchhaltungszwecke einbehalten wird. Diese beiden Zahlen beschreiben daher die gleiche Verpflichtung nach zwei verschiedenen Maßnahmen: Sie addieren sich nicht.

Reuters gibt an, dass eine Zahlung von 50 Millionen Dollar im Jahr 2026 geplant ist, ohne Zahlung im Jahr 2027. Etwa 20% der Zahlungen müssen in den letzten zwei Jahren des Zeitplans geleistet werden. Der Konzern hält an seinen Finanzprognosen für 2026 fest und betrachtet diese Belastung als außergewöhnliches Element in seinen bereinigten Ergebnissen.

Sachliche Ansprüche, mit Bedingungen

In seiner Pressemitteilung, die am 3. November um 18:00 Uhr New Yorker Zeit oder 23:00 Uhr UTC veröffentlicht wurde, gibt 3M an, dass das System etwa 99% der aktuellen materiellen Ansprüche innerhalb und außerhalb des in South Carolina gruppierten Bundes-AFFF-Verfahrens abdeckt. Zwischen 115.000 und 120.000 Beschwerdeführer wären je nach Unternehmen teilnahmeberechtigt.

Der Vergleich beinhaltet eine Reserve von 680 Millionen Dollar, die bereits im Gesamtbetrag enthalten sind. Die Zahlungen hängen von der Teilnahme der Beschwerdeführer und anderen Bedingungen ab. 3M erklärt, dass die Vereinbarung keine Anerkennung der Verantwortung darstelle und dass sie ihre Verteidigung fortsetzen könne, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt würden.

Diese Ankündigung unterscheidet sich von der 2023-Verordnung mit US-Trinkwasserlieferanten. Es beendet nicht alle pfas-streitigkeiten: die veröffentlichung bietet immer noch mechanismen zur verarbeitung verbleibender oder zukünftiger ansprüche.

Quellen

Illustration: Original-Infografik Libnanews, basierend auf den von 3M angekündigten Beträgen. Kein fotografisches Dokument oder Bild von Dritten erzeugt.

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