MINURSO: Liquidation beginnt, Streit bleibt

MINURSO tritt nach Ablauf seines Mandats in Liquidation, ohne politische Einigung über die Westsahara. Rabat will die UN-Akte schließen, während Algier die Nichtverlängerung bedauert. António Guterres erinnert an das Recht auf Selbstbestimmung und hält an einem Dialogangebot fest. Die Schließung der Anlagen erfolgt schrittweise.

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Die Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in der Westsahara, MINURSO, hat ihre Arbeit nach Ablauf ihres Mandats am 31. Oktober 2026 eingestellt. Seine Liquidation begann am 1. November, bestätigten die Vereinten Nationen. Diese operative Schließung kommt ohne politische Vereinbarung zwischen Marokko, das das Territorium beansprucht, und der Frente Polisario, die ihre Unabhängigkeit fordert.

In ihren am 1. November veröffentlichten Informationen berichtet die Abteilung für Friedensoperationen der Vereinten Nationen, dass der Sicherheitsrat keinen der beiden am 30. Oktober vorgelegten Entwürfe angenommen hat. Russland hat sein Veto gegen den amerikanischen Text eingelegt. Das russische Verlängerungsprojekt für ein Jahr erhielt nicht die erforderliche Anzahl von Stimmen.

Schrittweise Schließung von Anlagen

In der Pressekonferenz des Sprechers des Generalsekretärs am 2. November hieß es, dass ein kleines Team, das der Abteilung für operative Unterstützung untersteht, die Schließung und Lieferung von 13 von der Mission genutzten Standorten veranlassen sollte. Die Vereinten Nationen beschreiben eine schrittweise Liquidation mit Unterstützung des Hauptquartiers und Umweltschutzmaßnahmen.

Die Erklärung vom 1. November sieht auch die Rückgabe von Ausrüstung aus den beitragenden Ländern und die Verarbeitung von Ausrüstung der Vereinten Nationen vor. Die Beendigung des Betriebs bedeutet daher nicht, dass der Abgang des gesamten Personals und der Ausrüstung bereits abgeschlossen ist.

António Guterres fordert die Zusammenarbeit der Parteien bei der Durchführung dieses Übergangs. Sie warnt auch vor der Gefahr einer Eskalation der Feindseligkeiten und fordert Zurückhaltung. In den konsultierten Informationen wird kein endgültiger Termin für den Abschluss der Rücknahme festgelegt.

Rabat und Algier geben entgegengesetzte Lesungen

In seinem Kommuniqué vom 30. Oktober, das von einem marokkanischen Ministerportal veröffentlicht wurde, begrüßt das königliche Kabinett die Nichterneuerung. Sie stellt sie als einen Schritt zum Abschluss der Sahara-Affäre bei den Vereinten Nationen dar und erwartet das Ende der Präsenz des Personals und der Ausrüstung der Mission in den nächsten Tagen.

Das königliche Kabinett ist auch der Ansicht, dass dieses Thema die Tagesordnung des Sicherheitsrates verlassen sollte. Dieser Antrag entspricht der marokkanischen Position: Das Kommuniqué ist kein Beschluss des Rates, das Dossier von seiner Tagesordnung zu streichen. Rabat bekräftigt sein Engagement für den Waffenstillstand und respektiert, was es als seine territoriale Integrität betrachtet.

Das algerische Außenministerium bedauert in einer Erklärung seiner Botschaft in Abuja vom 31. Oktober, dass es keine Verlängerung gegeben hat. Algier bekräftigt seine Unterstützung für eine dauerhafte politische Lösung, die für beide Seiten akzeptabel ist und die Selbstbestimmung des saharauischen Volkes ermöglicht. Laut Associated Press verurteilte am 1. November auch die Polisario-Front die Nichtverlängerung.

Was die letzte Resolution vorsieht

Mit der am 31. Oktober 2025 angenommenen Resolution 2797 wurde das Mandat bis zum 31. Oktober 2026 verlängert. Sein Text, der im offiziellen Register der Mandate der Vereinten Nationen eingesehen wurde, unterstützte Verhandlungen auf der Grundlage des marokkanischen Autonomievorschlags. Gleichzeitig suchte sie eine für beide Seiten akzeptable Lösung für die Selbstbestimmung der Menschen in der Westsahara.

Die angenommene Resolution muss von den im Oktober 2026 abgelehnten Entwürfen unterschieden werden. Die Ablehnung der letzteren gilt nicht für ihre Bestimmungen über die Zukunft der Mission oder über die Beilegung des Streitfalls.

Am 1. November bekräftigte António Guterres, dass der Ausstieg der MINURSO das Recht auf Selbstbestimmung nicht aufhebe. Er hielt das Angebot der Vereinten Nationen zur Unterstützung des Dialogs durch seinen persönlichen Gesandten Staffan de Mistura aufrecht. Die Auflösung der Mission und die Suche nach einer politischen Lösung bleiben daher zwei unterschiedliche Themen.

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