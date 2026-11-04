Mauretaniens Diaspora: sieben vorgeschlagene Maßnahmen

Beim Treffen in Nouakchott vom 29. bis 31. Oktober 2026 tauschten Vertreter von Mauretaniern aus dem Ausland ihre Anliegen mit den Behörden aus. Präsident Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani eröffnete das Forum am 30. Oktober. Zwei Tage nach ihrer Schließung begrüßte die Union der Gemeinschaftsbüros die Schlussfolgerungen und kündigte ihre Bereitschaft an, ihre Umsetzung zu unterstützen. Die Frage betrifft nun die Kontinuität des Dialogs mit den Verwaltungen und die konkreten Antworten, die auf diese Konsultation folgen werden.

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Am 2. November 2026 begrüßte die Union der mauretanischen Gemeinschaftsbüros im Ausland die Empfehlungen des Nouakchott-Forums. Vertreter der mauretanischen Diaspora unterstützen Maßnahmen der Vertretung, Investitionen und Sozialhilfe. Der Nationalrat und die zweckgebundenen Mittel bleiben in der Vorschlagsphase.

Das vom Außenministerium organisierte Forum fand vom 29. bis 31. Oktober im Konferenzzentrum Moktar Ould Daddah statt. Präsident Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani hielt am 30. Oktober die Eröffnungsrede. Sie forderte die Verwaltungen auf, sich auf die Weiterverfolgung der Empfehlungen vorzubereiten.

Sieben Vorschläge für die mauretanische Diaspora

Die Abschlusserklärung enthält sieben Leitlinien. Erstens schlägt sie die Schaffung eines Nationalen Diasporarates vor. Ein Investitionsunterstützungsfonds würde auch sicherere und billigere Finanztransfers ermöglichen. Der Text empfiehlt auch die Ausgabe von staatlich garantiertem Sukuk in Abstimmung mit der Zentralbank und den zuständigen Ministerien.

Ein nationales Programm würde die im Ausland etablierten Fähigkeiten mobilisieren. Ein weiterer Fonds würde der Sozialhilfe gewidmet, einschließlich der Rückführung von Überresten und besonderen humanitären Situationen.

Die letzten beiden Vorschläge betreffen die Ausweitung der konsularischen Vertretung in Ländern, in denen große Gemeinschaften leben, sowie die Eröffnung von Bildungs- und Kulturzentren. Diese Zentren würden darauf abzielen, die Verbindungen der neuen Generationen zu ihren Herkunftsländern zu erhalten.

Follow-up nach dem Forum erwartet

Auf ihrer Pressekonferenz am 2. November hat sich die Union bereit erklärt, diese Vorschläge zu begleiten. Ihr Präsident El Mokhtar Khlifa betonte die Kontinuität des Dialogs mit der Regierung. Die Organisation begrüßte das Engagement des Präsidenten, die Ergebnisse in konkrete Antworten auf die Bedürfnisse von Expatriates umzusetzen.

Das Treffen ermöglichte es auch Gemeinschaftsvertretern, ihre Bedenken direkt an Regierungsbeamte zu kommunizieren. Die Union stellt diese Beteiligung als einen Schritt hin zu einer regelmäßigeren Beziehung zwischen Mauretaniern aus dem Ausland und ihrem Land dar.

Minister Mohamed Salem Ould Merzoug hat sich verpflichtet, die Folgemaßnahmen mit den betroffenen Verwaltungen zu koordinieren. Diplomatische Missionen sollten die Gemeinschaften über ihre Fortschritte informieren. Die Mittelzuweisung und ihr Eröffnungsplan müssen noch präzisiert werden.

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