Ägypten: Mada Masrs Aufruf für den 25. November geplant

Lina Attallah fordert Mada Masrs feine und abschließende Ordnung heraus. Seine Berufung muss am 25. November 2026 geprüft werden. Eine weitere Anhörung, die für den 11. November geplant ist, betrifft ein separates Versäumnisurteil. Die Verteidigung verurteilt die Bedingungen des Verfahrens, während die Justizbehörden behaupten, ihre Rechte respektiert zu haben.

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Die Berufung von Lina Attallah gegen die Geldbuße von drei Millionen ägyptischen Pfund und die Anordnung der Schließung von Mada Masr müssen am 25. November 2026 geprüft werden. Die Vereinigung für Gedanken- und Meinungsfreiheit, die sich an ihrer Verteidigung beteiligt, hat diese Frist am 2. November bestätigt. Der Chefredakteur der unabhängigen Medien, der nach dem Urteil vom 27. Oktober veröffentlicht wurde, wird ebenfalls am 11. November in einem separaten Verfahren vor dem Gericht erwartet.

Ein Rechtsmittel gegen die Geldbuße und die Schließung

Das Urteil vom 27. Oktober geht vom New Caire Correctional Court aus. Es bestraft die Verwaltung eines Standorts ohne Lizenz und ordnet auch die Beschlagnahme seiner Ausrüstung an. In seinem Update vom 28. Oktober stellt Human Rights Watch fest, dass Lina Attallah nach der Anhörung inhaftiert und einige Stunden später nach der Geldstrafe freigelassen wurde.

Die Berufung wurde am 2. November vom ägyptischen Presseanwalt Hassan al-Azhari angekündigt. Sie bestätigt, dass die Verteidigung das Urteil angefochten hat, über die einzige Absicht hinaus, unmittelbar nach seiner Aussprache Rechtsmittel einzulegen.

Verteidigung und Justiz widersetzen sich der Anhörung

Laut dem am 2. November von der Association for Freedom of Thought and Expression veröffentlichten Bericht forderten Anwälte unter anderem auf, die Akte einzusehen, Dokumente bezüglich der Lizenz zu erhalten und Zeugen anzuhören. Der Verband behauptet, dass das Gericht ihre Anträge abgelehnt und einen anderen Anwalt ernannt hat, trotz des Widerstands von Lina Attala und ihrem Anwalt. Diese Beschwerden sind die der Verteidigung, nicht die Schlussfolgerungen einer Entscheidung zur Aufhebung des Verfahrens.

Der Oberste Rat der Justiz stellt diese Präsentation in Frage. In einer Stellungnahme vom 2. November erklärte der Rat, dass er die Verteidigungsgarantien eingehalten und den Anwälten erlaubt habe, die Exponate zu konsultieren. Der Rat hatte auch am 31. Oktober erklärt, dass die Journalistin ihren Appell schriftlich aufgegeben habe. Seine Anwälte bestritten diese Aussage am nächsten Tag. Die Eintragung der Beschwerde und die Ankündigung einer Anhörung sind die letzte bekannte Etappe dieses Verfahrensstreits.

Lizenzanträge in der Mitte der Datei

In ihrer Erklärung vom 27. Oktober erinnert Amnesty International daran, dass Mada Masr 2018 und dann 2020 beim Obersten Rat für Medienregulierung eine Lizenz beantragt hatte. Nach Angaben der Organisation hatten die Medien keine Antwort erhalten und im Jahr 2022 erfahren, dass ein Antrag abgelehnt wurde. Er focht diese Weigerung vor den Gerichten an, ohne den Fall zu gewinnen.

Amnesty berichtet auch über einen neuen Regularisierungsprozess, der nicht beantwortet wurde, und fordert die Aufhebung des Schließungsbeschlusses. Die Organisation glaubt, dass Lizenzierungsregeln verwendet werden, um unabhängigen Journalismus einzuschränken. Diese Einschätzung gehört ihm. Die von Mada Masr eingereichten Anträge kommen an sich nicht für eine Lizenz in Betracht.

11. November betrifft einen anderen Beschluss

Eine zweite Frist ist von der am 25. November angekündigten Aufforderung zu unterscheiden. In einem gemeinsamen Kommuniqué der ägyptischen Initiative für Persönlichkeitsrechte vom 28. Oktober erklären die Unterzeichner, dass Lina Attallah während der Formalitäten ihrer Freilassung von der Existenz eines im Jahr 2024 ergangenen Versäumnisurteils erfahren habe. Diese Entscheidung sieht ein Jahr Gefängnis für die Verbreitung falscher Informationen und die Nutzung einer Website ohne Lizenz vor.

Die gleiche Pressemitteilung besagt, dass seine Anwälte Einspruch erhoben haben und dass eine Anhörung für den 11. November geplant war. Die beiden Gerichtssitzungen befassen sich daher mit unterschiedlichen Entscheidungen: der alten Versäumnisverurteilung einerseits und dem Urteil über die Geldbuße und den Abschluss des Urteils andererseits. Ab dem 3. November 2026 greift die Ankündigung dieser Anhörungen ihrem Ergebnis oder der Aufhebung der angefochtenen Sanktionen nicht vor.

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