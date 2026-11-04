Midterms: Roy Cooper gewinnt einen Sitz im Senat, nach AP

Roy Cooper gewann die Senatswahl in North Carolina, nach der Associated Press. Der ehemalige demokratische Gouverneur schlägt den Republikaner Michael Whatley. Die Auszeichnung wurde am Mittwoch um 1:23 Uhr UTC oder am Dienstag um 20.23 Uhr im Bundesstaat bekannt gegeben. Cooper nahm einen Sitz von Republikaner Thom Tillis, der sich nicht vertreten. Dieser demokratische Gewinn allein macht es nicht möglich, die Mehrheit im Bundessenat zu bestimmen. Die offizielle Zertifizierung steht noch aus.

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Demokratische Roy Cooper gewinnt die Senatswahl in North Carolina, nach der Associated Press. Die Agentur verlieh ihm den Sieg am 3. November 2026 um 20.23 Uhr Ostzeit, am 4. November um 1:23 Uhr UTC und 3:23 Uhr in Beirut.

Der ehemalige Gouverneur schlägt den Republikaner Michael Whatley. Der Sitz wurde von dem Republikaner Thom Tillis gehalten, der kein neues Mandat beantragte. Diese Zuweisung ist daher ein Gewinn für die Demokraten in der Schlacht des Bundessenats.

Ein Wechsel des Lagers

Cooper war Gouverneur und Generalstaatsanwalt von North Carolina. Sein Gegner, unterstützt von Donald Trump, führte die Republikanische Partei in diesem Staat und dann national.

Dieser Sieg unterscheidet sich von der Beibehaltung der bereits demokratischen Sitze, wie Jon Ossoff in Georgien. Es verändert das Gleichgewicht der Kräfte in diesem genauen Rennen, erlaubt aber nicht, die Mehrheit in der oberen Kammer allein zu verkünden.

Ein AP Award, keine Zertifizierung

Die Zählung geht weiter. Die Ankündigung der Agentur basiert auf ihrer Wahlanalyse und ersetzt nicht das formale Validierungsverfahren. Keine endgültige Marge oder Gesamtstimme wird hier vorgestellt.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

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