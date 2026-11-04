Midterms: Josh Shapiro wiedergewählt Gouverneur, nach AP

Josh Shapiro wurde wiedergewählt Gouverneur von Pennsylvania, nach einem Auftrag von der Associated Press in der Nacht vom 3. auf den 4. November 2026 angekündigt. Der Demokrat bekommt eine zweite Amtszeit gegen den Republikaner Stacy Garrity. Die Zählung bleibt im Gange und diese Ankündigung ist keine offizielle Zertifizierung. Drei Chester County Büros haben eine Verlängerung der Abstimmung bis 8:30 Uhr lokal. Dieser Sieg betrifft die Exekutive des Staates, ohne dem Bundeskongress einen Sitz zuzuweisen.

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Demokrat Josh Shapiro ist wiedergewählt Gouverneur von Pennsylvania, nach der Associated Press. Die Agentur kündigte diesen Sieg in einer Sendung an, die am 4. November 2026 um 1:02 Uhr UTC am 3. November um 20:02 Uhr an der amerikanischen Ostküste veröffentlicht wurde.

Der scheidende Gouverneur gewann eine zweite Amtszeit gegen den Republikaner Stacy Garrity, Schatzmeister des Staates. Der Wahltisch der PA, der bei 0111 UTC konsultiert wurde, zeigt auch Josh Shapiro als Gewinner an. Diese journalistische Zuschreibung stellt nicht die offizielle Bestätigung der Wahl dar.

Josh Shapiro bleibt Gouverneur

Josh Shapiro wurde 2022 erstmals gewählt und führt seit Januar 2023 Pennsylvania. Vor seiner Ankunft als Gouverneur hatte er von 2017 bis 2023 als Generalstaatsanwalt dieses Staates gedient. Der von ap angekündigte sieg hält pennsylvanias exekutive somit im demokratischen lager.

Diese Wahl betrifft die Regierung des Staates. Sie weist keine Sitze dem Bundessenat oder dem Abgeordnetenhaus zu. Die Kontrolle dieser beiden Kammern hängt von getrennten Stimmzetteln ab, deren Ergebnisse weiterhin in der amerikanischen Nacht ankommen.

Zählung läuft weiter

Die bei der Ankündigung verfügbaren Zahlen sind noch teilweise. Sie erlauben nicht die Präsentation der endgültigen Marge von Josh Shapiro oder eine endgültige Bilanz der Teilnahme. Kein vorläufiger Prozentsatz wird hier als Endpunktzahl verwendet.

Die normale Schließung der Pennsylvania-Büros wurde auf 20 Stunden lokal oder 1 UTC-Stunde festgelegt. Allerdings sind drei Chester County Büros bis 20:30 Uhr, dh 1:30 Uhr UTC verlängert. Die betroffenen Wähler können dort während dieser zusätzlichen halben Stunde gemäß den von den lokalen Behörden angekündigten Verfahren abstimmen. Die Zählung und Validierung von Newslettern wird nach Ankündigungen der Nachrichtenagentur fortgesetzt.

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