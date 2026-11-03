Balfour: Palästinensische Rechte jenseits von Symbolen

Die Arabische Liga bat London anlässlich des 109. Jahrestages von Balfour um zusätzliche Maßnahmen für die Rechte der Palästinenser. Großbritannien hat Palästina im September 2025 anerkannt. Dieser diplomatische Fortschritt lässt die Fragen der Souveränität, Kolonisierung und Rechte offen, die im Mittelpunkt der arabischen Forderungen im Jahr 2026 stehen.

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Die Balfour-Deklaration bleibt im Herzen der palästinensischen Forderungen nach Anerkennung ihrer Rechte, 109 Jahre nach ihrer Veröffentlichung. Laut WAFA vom 2. November 2026 begrüßte die Arabische Liga die Entwicklung der britischen Politik. Sie forderte jedoch zusätzliche Maßnahmen, um die Besatzung zu beenden und einen souveränen palästinensischen Staat zu ermöglichen.

Die Balfour-Erklärung und die Frage der Rechte

Der am 30. Oktober 2017 in Hansard wiedergegebene Text erinnert an die Bedingungen der Erklärung. Der Brief des britischen Ministers Arthur Balfour an Lord Rothschild wurde am 2. November 1917 datiert. Sie kündigte Londons Unterstützung für eine nationale Heimat für das jüdische Volk in Palästina an. Sie sieht auch die Wahrung der bürgerlichen und religiösen Rechte nichtjüdischer Gemeinschaften in diesem Gebiet vor. Es schützt auch die Rechte und den politischen Status von Juden in anderen Ländern.

Dieser Unterschied in der Formulierung bleibt zentral für die historische Debatte. Der Text legt ein nationales Ziel für das jüdische Volk fest. Es erinnert die anderen Bewohner durch ihre Gemeinschaften und ihre bürgerlichen und religiösen Rechte. Sie erkennt ein gleichwertiges nationales politisches Recht nicht ausdrücklich an.

Bei der Hundertjahrfeier am 30. Oktober 2017 hatte Boris Johnson die britische Rolle bei der Gründung Israels verteidigt. Er hatte auch vor den Kommunen die Garantie zum Schutz der Rechte anderer Gemeinschaften erwähnt. Diese Gemeinden waren die Palästinenser, sagte er. Er räumte ein, dass diese Garantie nicht vollständig umgesetzt worden war.

Eine britische Anerkennung hat bereits gehandelt

Das britische Außenministerium kündigte am 21. September 2025 eine diplomatische Bühne an. Das Vereinigte Königreich erkannte dann den Staat Palästina neben Kanada und Australien offiziell an. Diese Anerkennung ist daher keine neue Entscheidung, die anlässlich des 2026-Jubiläums angekündigt wurde.

Die britische Regierung hatte es in eine Zwei-Staaten-Strategie aufgenommen, die Israels Sicherheit mit einem lebensfähigen und souveränen palästinensischen Staat kombinierte. Es erforderte eine Reform der Palästinensischen Autonomiebehörde und schloss eine Rolle der Hamas in der zukünftigen Regierung aus. London betonte auch, dass die diplomatische Anerkennung allein nicht ausreichte, um die Situation vor Ort zu verändern.

Arabische Liga fordert weitere Maßnahmen

In ihrer von der WAFA weitergeleiteten Erklärung vom 2. November 2026 präsentiert die Arabische Liga die britischen Ansätze als positiv. Sie fordert jedoch, dass ihre Umsetzung abgeschlossen wird. Sie forderte London und die internationale Gemeinschaft auf, den Druck auf Israel zu erhöhen. Sein erklärtes Ziel bleibt das Ende der Besatzung und ein palästinensischer Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Kolonisierung bleibt ein Punkt der diplomatischen Konfrontation. Die britische Regierung bekräftigte ihre Position in einer parlamentarischen Antwort, die am 14. Oktober 2026 veröffentlicht wurde. Sie betrachtet Siedlungen als völkerrechtswidrig und im Widerspruch zur Realisierbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Er erklärte jedoch, dass er die Balfour-Erklärung seit dem 8. September 2026 nicht mit seinem israelischen Gesprächspartner angesprochen habe. Der historische Bezug und die aktuellen diplomatischen Ansätze folgen somit getrennten Zeitplänen.

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