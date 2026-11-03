Bethlehem: Was alte Häuser erzählen

In Bethlehem erzählen alte Häuser das Leben von Familien, Handwerkern und Händlern. Cours und geschmückte Häuser bilden ein Erbe rund um Star Street. Mansour und Ghazzawi Häuser zeigen ihre Vielfalt. Ihr Schutz überschreitet seit 2012 die Grenzen der UNESCO-Welterbestätte.

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In Bethlehem erzählen alte Häuser von der Organisation von Familien, der Arbeit von Handwerkern und dem Aufstieg des Handels. Gemeinsame Kurse, Geschäfte und Residenzen mit europäischem Dekor bilden ein Erbe, das sich von den Schreinen unterscheidet. Um die Star Street herum beinhaltet ihre Erhaltung auch den Schutz der Umgebung der bei der UNESCO aufgeführten Pilgerroute.

In Bethlehem, der Hof im Zentrum des Familienlebens

Das Portal zum Bethlehem-Tor, das am 3. November 2026 zugänglich ist, beschreibt Nachbarschaften, die mit den Familien verbunden sind, die sie geformt haben. Tarajmehs Name erinnert an den Beruf des Dolmetschers. Die von Al-Najajreh und Al-Farahiyeh beziehen sich auf langjährige Familiengruppen. Diese Geographie bringt die Geschichte der Bewohner näher an die der Gebäude heran.

Im Diyar-Führer wurde Ghadeer Najjar unterzeichnet, dessen Vorwort auf Juli 2017 datierthosenbedeutet eine Reihe von Häusern, die um einen Innenhof gruppiert sind. Dieser Raum beherbergte tägliche Aktivitäten, Partys und Familientreffen. Die engen Passagen verbanden die Häuser, während die Türen die Zugänge markierten. Das Gehäuse bildete somit ein kollektives Ganzes, jenseits jeder Wohnung.

Star Street, eine Straße der Wallfahrt und Arbeit

Auf dem Weg zur Geburt kombinieren traditionelle gelbe Kalksteingebäude Unterkunft auf dem Boden und Werkstätten auf Straßenebene. Laut Bethlehem Gate beherbergte Star Street die Arbeit von Olivenhainen und Perlmutt. Handwerker machten Objekte für Besucher und Pilger. Die Straße trägt auch die Erinnerung an Hochzeitsprozessionen, Beerdigungen und Pfadfinderparaden.

Die lateinischen, orthodoxen und armenischen Patriarchen leihen sich traditionell für ihre feierlichen Eingänge zu Bethlehem während der Weihnachtsfeierlichkeiten. Seine Rolle hat sich mit dem Reisen in der Stadt entwickelt. Die Eröffnung der Eating Street während des britischen Mandats reduzierte ihre Bedeutung. Die Arbeit von Bethlehem 2000 trug dann zu seiner Rehabilitation bei.

Zwei Häuser aus dem frühen 20. Jahrhundert

Diyars Guide beschreibt Mansour House, das 1914 für Hanna Mansour erbaut wurde. Es veranschaulicht den europäischen Einfluss auf die Residenzen dieser Zeit. Eine große Arkadenveranda deckt eine Terrasse mit Blick auf Star Street. Florale Motive schmücken die Wände und die Decke des Wohnzimmers.

Ghazzawi House, datiert 1924, für seinen Teil spiegelt den Wohlstand einer Handelsfamilie. Es kombiniert roten Stein, Möbel aus Frankreich und Blumendekorationen. Zwei Geschäfte mit Blick auf die Straße beherbergten die Post unter dem britischen Mandat. Diese Häuser sind Teil eines Komplexes, in dem osmanische Häuser und Residenzen aus dem frühen 20. Jahrhundert mit italienischen Einflüssen koexistieren.

Unesco-Perimeter zur Unterscheidung von seiner Umgebung

Die Welterberegistrierung stammt aus dem Jahr 2012. Es betrifft die Geburtskirche, ihr architektonisches Ensemble und einen Teil des Pilgerweges. Sie klassifiziert nicht die ganze Altstadt von Bethlehem.

Die UNESCO stellt fest, dass die traditionellen Gebäude entlang dieser Route nicht Teil des eingetragenen Eigentums sind. Sie fordert jedoch ihren Schutz und ihre Erhaltung als Teil der Annäherung an die Kirche. Die Straße zu erhalten bedeutet daher auch, die Häuser zu berücksichtigen, die sie begleiten.

Am 2. Juli 2019 entfernte das Welterbekomitee die Stätte von der Liste des gefährdeten Erbes. Insbesondere begrüßte er die Wiederherstellung der Geburtskirche und die Annahme eines Managementplans.

Restaurierte Häuser für neue Nutzungen

Rehabilitation kann auch konservierten Einheiten neue Verwendung geben. Laut dem Bethlehem-Tor in der Nähe der Geburt bringt Hosh Al Syrian Kurse zusammen, die durch enge Passagen, Treppen und Steinbögen verbunden sind. Das Ganze wurde über Jahrhunderte aufgebaut. Seine Restaurierung ermöglichte eine Umwandlung in ein Gästehaus. Die Arbeit enthüllte auch unterirdische Teile unter den bereits bekannten Räumen.

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