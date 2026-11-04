Ohios erste Teilergebnisse setzen Sherrod Brown vor Jon Husted im Senat und Amy Acton vor Vivek Ramaswamy für den Posten des Gouverneurs. Der offizielle Rekord von 0052 UTC zeigt, dass 35 von 88 Landkreisen Gesamtwerte unter « nicht vorhanden » gemeldet haben. Kein Wahlbüro hat bisher erklärt, seine Ergebnisse übermittelt zu haben. Diese unvollständigen Zahlen stellen keine Projektionen dar und ermöglichen es nicht, einen Sieger in beiden Rennen bekannt zu geben.

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Punkt 4. November 2026 um 0052 UTC, d. h. 0252 in Beirut und 1952 am Dienstag in Ohio.Ohios erste Teilergebnisse brachten den Demokraten Sherrod Brown vor den Republikaner Jon Husted im Senatsrennen. Für den Posten des Gouverneurs schlug die Demokratin Amy Acton auch den Republikaner Vivek Ramaswamy in den angezeigten Stimmen. Die Zählung bleibt unvollständig: Die offizielle Tabelle zeigt noch keine Wahlbüros an, die ihre Ergebnisse übermittelt haben.

Brown vor der vorläufigen Senatserklärung

Um 0052:19 UTC hatte Sherrod Brown insgesamt 668,599 Stimmen oder 64,88 Prozent der abgegebenen Stimmen, verglichen mit 329.865 und 32,01 Prozent für Jon Husted. Greg Levy gewann 16.100 Stimmen oder 1.56%, und der Libertäre William B. Redpath gewann 15.940 oder 1.55%. Die für dieses Rennen veröffentlichte Gesamtsumme beträgt 1.030.504 Stimmen.

Die Wahl ist für eine noch nicht abgelaufene Senatsperiode, die am 3. Januar 2029 auslaufen soll. Die oben genannten Zahlen sind die der inoffiziellen Ergebnistabelle des Ohio State Secretariat, nicht eine Projektion des Ergebnisses dieser Wahl.

Acton an der Spitze in den ersten Figuren des Gouverneurs

Die um 00:52:03 UTC konsultierte Erklärung gab 684.920 Stimmen oder 66,58% für das demokratische Amy Acton-David Pepper-Ticket. Das republikanische Ticket Vivek Ramaswamy-Robert A. McColley hat 321,919 oder 31,29%. Die Libertäre Don Kissick und James L. Mills erhielten 21.827 Stimmen oder 2,12 Prozent. Die offizielle Gesamtzahl beträgt 1.028.666 Stimmen.

Ein noch sehr begrenzter Perimeter

Für diese beiden Fotografien zeigen allgemeine staatliche Statistiken, dass 35 von 88 Landkreisen Gesamtwerte unter der Überschrift « nicht vorhanden » gemeldet haben. Die Zählung der Wahllokale, die die Ergebnisse gemeldet haben, bleibt bei Null, von 8.834 Wahllokalen.

Dieser Meter bedeutet nicht, dass niemand am Dienstag abgestimmt hat. Es beschreibt die Ergebnisse. Die konsultierte Erklärung enthält keine Aufschlüsselung der Stimmen jedes Kandidaten nach Methode; daher ermöglicht sie nicht die Feststellung, dass alle angezeigten Stimmen ausschließlich aus der Vorababstimmung oder per Post stammen.

Die Website gibt auch an, dass die Ergebnisse von Kandidaten, deren Namen manuell auf den Stimmzetteln hinzugefügt werden, am Abend des Stimmzettels nicht gemeldet werden. Die hier vorgestellten Vorschüsse bleiben vorläufig. Kein Sieg in diesen beiden Rennen wird in diesem Punkt angekündigt.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

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