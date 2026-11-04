4 novembre 2026
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AGL lädt zur Vorschau von « Chopin, Chopin! » am 10. November in Metropolis ein

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· 1 Min. Lesezeit · 7 vues

AGL organisiert die Pre-Premise von « Chopin, Chopin! » im Metropolis Kino, Dienstag, 10. November 2026. Begrüßung um 19 Uhr, Vorführung um 20 Uhr: Dieser Abend des Kinos und der Solidarität wird den Fonds d’Aides aux alumni écoles du Grand Lycée französisch-libanesisch unterstützen. Tickets werden zu einem Preis von 30 USD angeboten.

Chopin, Chopin ! : une avant-première solidaire avec l’AGL, le 10 novembre 2026 au cinéma Metropolis. Photographie d’illustration de piano et partition.
Photo d’illustration : Steve Buissinne (stevepb) / Pixabay, archives Libnanews. Habillage éditorial Libnanews. Ce visuel n’est pas une affiche ni une image du film. © Steve Buissinne (stevepb) / Pixabay, archives Libnanews ; habillage Libnanews
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Pressemitteilung der Association des Anciens du Grand Lycée Franco-Libanese (AGL).

Dienstag, den 10. November 2026 – Cinema Metropolis

Die Association des Anciens du Grand Lycée Franco-Libanese (AGL) freut sich, Sie zur Vorschau des Films einzuladenChopin, Chopin!, gewidmet dem Leben des berühmten Komponisten Frédéric Chopin.

Programm

  • 19 uhr:Willkommen in den Gärten von Metropolis, rund um ein Glas Wein, das von Château Kefraya unter Beteiligung von Castania angeboten wird.
  • 20 uhr:FilmprojektionChopin, Chopin!

Ticketpreis: 30 USD.

Alle Vorteile dieses Abends werden dem AGL Aid Fund gespendet, der die ehemaligen Studenten der GLFL unterstützen soll.

In diesem Jahr ist die Zahl der Hilfsanträge besonders hoch. Ihre Teilnahme wird es uns ermöglichen, so vielen Menschen wie möglich zu antworten.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren Michel Nassif & Fils und BOB Finance.

Tickets zum Verkauf

Wir hoffen, euch viele für diesen Abend des Kinos und der Solidarität zu finden.

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