Der libanesische CNRS schätzt, dass Ende August 1.996 Hektar Olivenhaine saniert werden mussten. Dies misst nicht die Anzahl der entfernten Bäume oder die verlorene Fallernte.

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Der libanesische CNRS schätzt, dass Ende August 1.996 Hektar Olivenhaine saniert werden mussten. Dies misst nicht die Anzahl der entfernten Bäume oder die verlorene Fallernte.

Die Erklärungen des Weltoliventages am 26. November stellten drei verschiedene Fragen auf den Tisch: Wie viele Bäume wurden von den Bränden betroffen, wie viele wurden zerrissen und wie viele Kulturen konnten nicht geerntet werden. Eine vom Nationalen Rat für wissenschaftliche Forschung des Libanon (CNRS-L) und dem Landwirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der FAO erstellte Umfrage schätzt, dass die direkten Schäden an Olivenhainen in den untersuchten Bezirken bis Ende August 2026 auf fast 58 Millionen US-Dollar geschätzt werden. Es ist weder ein Inventar der entfernten Bäume noch ein Inventar der Herbsternte.

Marjayoun konzentriert den wichtigsten numerischen Schaden

Der Bericht schätzt die Fläche der Olivenhaine, die wiederbepflanzt oder saniert werden sollen, auf 1.996 Hektar. In den acht untersuchten Bezirken machen diese Obstgärten fast zwei Drittel der geschätzten direkten Schäden an mehrjährigen Kulturen aus. Marjayoun führt mit 14,7 Millionen Dollar, gefolgt von Reifen mit 11,7 Millionen und Nabatiyah mit 10 Millionen. Bei diesen Beträgen handelt es sich um geschätzte Schäden und nicht um Beihilfen für Landwirte.

Die Forscher kreuzten Sentinel-2-Bilder, Erntedaten und Feldbeobachtungen. Die erste Umfrage basierte auf Bildern mit einer Auflösung von zehn Metern pro Pixel. Der Bericht aggregiert seine Ergebnisse auf Bezirksebene und enthält keine Baum-für-Baum-Datensätze. Es unterscheidet den bleibenden Schaden, der die Wiederherstellung eines Obstgartens erfordert, von dem Produktionsrückgang, den ein Landwirt auch erleiden kann, ohne seine Bäume zu verlieren, wenn er nicht mehr auf sein Grundstück zugreifen kann.

Die Anzahl der entfernten Bäume muss noch ermittelt werden

Der Sprecher der Kammer, Nabih Berri, beschuldigte Israel, Tausende von Olivenbäumen aus dem Süden zu zerreißen, ohne eine Bestandsaufnahme der Gemeinde vorzulegen. Premierminister Nawaf Salam bezog sich auf etwa 254.000 betroffene Bäume in den Gebieten, die als Folge von Angriffen verbrannt wurden, die er Israel zuschrieb. Seine Ankündigung beschreibt nicht den Teil der zerstörten Bäume. Diese Zahlen beziehen sich nicht auf den gleichen Schaden, und der CNRS-L-Bericht addiert ihn nicht.

In Baabda forderte Präsident Joseph Aoun, den Olivenschutz zu einer « geteilten nationalen Verantwortung » zu machen, die die Unterstützung der Erzeuger, die Modernisierung des Sektors und die Qualitätskontrolle kombiniert. Die August-Bewertung schätzt nicht die Mengen an Oliven oder Öl, die während der Herbsternte verloren gehen. Die gewogenen und gepressten Mengen sollten mit vergleichbaren Jahreszeiten verglichen werden, wobei unzugängliche Parzellen von zerstörten oder beschädigten Obstgärten zu trennen sind.

Cover: Olivenhain im Libanon, Archiv veröffentlicht 2008, ohne Bezug zum Schaden von 2026. Andary / Wikimedia Commons, Public Domain; Zuschneiden und Titration Libnanews.

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