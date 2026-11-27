Das türkische Dekret wurde am 27. November erlassen. Das Abkommen sieht gegenseitige Amtshilfe im Falle eines bewaffneten Angriffs vor, aber sein Inkrafttreten hängt von der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde ab.

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Das türkische Dekret wurde am 27. November erlassen. Das Abkommen sieht gegenseitige Amtshilfe im Falle eines bewaffneten Angriffs vor, aber sein Inkrafttreten hängt von der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde ab.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat dem gemeinsamen Verteidigungsabkommen mit Saudi-Arabien und Pakistan zugestimmt. Ihre Entscheidung vom 26. November wurde am Freitag im türkischen Amtsblatt als Ausgabe 12017 veröffentlicht. Sie intervenierte, als sich die drei Länder in Islamabad trafen, um über die Umsetzung des Pakts zu diskutieren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels war kein Ergebnis dieses Treffens veröffentlicht worden.

Erdoğan-Dekret folgt auf die Abstimmung des Parlaments

Der Pakt wurde am 7. August in Mekka von Recep Tayyip Erdoğan, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif unterzeichnet. Am 5. November verabschiedete das türkische Parlament das Gesetz Nr. 7597, das die Ratifizierung autorisierte. Die Veröffentlichung des Präsidentendekrets machte einen separaten Schritt: Ankara genehmigte nun den Vertrag selbst, nicht nur das Gesetz, das seine Ratifizierung ermöglichte.

Artikel 16 legt jedoch das Inkrafttreten des Paktes am Tag der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde beim Sekretariat des Ausschusses der drei Länder fest. In der türkischen Veröffentlichung wird nicht angegeben, ob diese Einzahlung getätigt wurde. Daher reicht es nicht aus, den Zeitpunkt festzulegen, ab dem das Abkommen für die drei Staaten anwendbar wird.

Eine gemeinsame Verteidigungsklausel ohne Ankündigung einer Intervention im Jemen

In dem Abkommen wird die Auffassung vertreten, dass ein bewaffneter Angriff von außen gegen eines der drei Länder einen Angriff gegen alle darstellt. Es sieht Unterstützung vor, überlässt es aber den Unterzeichnern, Art und Umfang nach Bedarf zu bestimmen. Es richtet auch einen gemeinsamen Ausschuss und ein Sekretariat in Saudi-Arabien ein. Die drei Regierungen hatten bereits im Oktober die Ernennung eines ersten pakistanischen Generalsekretärs für drei Jahre angekündigt.

Der jemenitische Kontext belastet die Diskussionen. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hatte am 21. November bestätigt, dass sein Land Saudi-Arabien bei seiner Verteidigung unterstützt, und erklärte, dass Ankara keine Entscheidung über die Entsendung von Soldaten nach Jemen getroffen habe. Das am Freitag erlassene Dekret enthält keine solche Entscheidung.

Cover: Recep Tayyip Erdoğan, Den Haag, 25. Juni 2025. Fotoarchiv: Niederländisches Außenministerium / Phil Nijhuis, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxen und Titration Libnanews, unter der gleichen Lizenz.

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