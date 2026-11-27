Der Anwalt sollte an der Universität von Costa Rica einen Ehrendoktortitel erhalten. Das Rektorat bat die Regierung, die Rechtsgrundlage für die Entscheidung zu liefern.

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Am Donnerstag, den 26. November, verweigerten die Migrationsbehörden von Costa Rica die Einreise nach Francesca Albanese am internationalen Flughafen Juan-Santamaría in der Nähe von San José. Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten wurde von der Universität Costa Rica eingeladen. Die Institution sollte ihm am Freitag einen Ehrendoktortitel verleihen.

Universität bittet Regierung um Erklärungen

Das Rektorat bestätigte am Donnerstagabend, dass die Generaldirektion für Migration die Einreise von Albanese verhinderte. Er beschlagnahmte die Verwaltung und das Außenministerium, um die Rechtsgrundlage für die Maßnahme zu erhalten. Er forderte sie auch auf, Verfahrensgarantien zu respektieren und ihr die Behandlung zu gewähren, die die Institution aufgrund eines Experten der Vereinten Nationen auf Mission für angemessen hält.

Der Generaldirektor für Migration, Omer Badilla, bestätigte die Weigerung und beschwor eine Sicherheitswarnung, die er nicht den Ursprung spezifizierte. Aus den veröffentlichten Beweisen geht nicht hervor, welche Stelle diese Ausschreibung übermittelt hat. Das Rektorat bestritt nicht die Zuständigkeit des Staates, die Einreise in sein Hoheitsgebiet zu kontrollieren; er bat um eine öffentliche Begründung für die Entscheidung.

Eine Universitätseinladung getrennt von seinem Mandat

Seit 2022 übt Francesca Albanese ein unabhängiges Mandat des UN-Menschenrechtsrates zur Situation in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten aus. Die Reise nach Costa Rica folgte einer Einladung der Universität: Der Universitätsrat hatte den Preis an die italienische Anwältin vergeben und die Zeremonie auf ihrem Campus am Freitag um 9 Uhr Ortszeit geplant.

In der Erklärung des Rektorats wurde nicht angegeben, wie die Zeremonie stattfinden könnte, wenn Albanese nicht teilnehmen könnte. Er bat die Regierung, so schnell wie möglich zu reagieren.

Cover: Francesca Albanese im portugiesischen Parlament, Fotoarchiv. Esquerda.net / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0; Zuschneiden und Titration unter der gleichen Lizenz.

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