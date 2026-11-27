Die Skala vom 27. November reduziert die 20 Liter von 95 auf 2,158.000 Pfund und das Heizöl auf 2,295,000 Pfund. Die Gasflasche bleibt bei 1.625,000 Pfund.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Skala vom 27. November reduziert die 20 Liter von 95 auf 2,158.000 Pfund und das Heizöl auf 2,295,000 Pfund. Die Gasflasche bleibt bei 1.625,000 Pfund.

Am Freitag, den 27. November, hat die Generaldirektion für Öl und Benzin die Preise für Benzin und Öl im Libanon gesenkt. Im Vergleich zur Skala vom Dienstag sind beide Benzinarten um 84.000 Libanesische Pfund pro 20-Liter-Dose gesunken. Heizöl fällt um 102.000 Pfund für das gleiche Volumen. Die 10 Kilo heimische Gasflasche behält ihren Preis.

Am 27. November festgesetzte Preise

Benzin 95 Octan: LL 2 158 000 20 Liter, d. h. 107 900 LL je Liter.

20 Liter, d. h. 107 900 LL je Liter. Benzin 98 Octan: LL 2 176 000 20 Liter oder 108 800 LL pro Liter.

20 Liter oder 108 800 LL pro Liter. Öl: LL 2 295 000 20 Liter oder 114 750 LL pro Liter.

20 Liter oder 114 750 LL pro Liter. Hausgas:LL 1 625 00010 kg flasche, keine änderung.

4.200 pfund weniger pro liter benzin

Freitag Herbst ist 4,200 Pfund pro Liter Benzin und 5,100 Pfund pro Liter Heizöl. Bei gleichem Volumen kostet ein voller 40 Liter Benzin 168.000 Pfund weniger als auf der Skala vom 24. November. Der Unterschied zwischen den beiden Indizes ändert sich nicht: 18.000 Pfund pro 20 Liter.

Dies ist der zweite Tropfen der Woche. Am Dienstag waren die 20 Liter bereits um 49.000 Pfund für Benzin und um 48.000 Pfund für Heizöl gesunken. Zwischen Freitag 20 und Freitag 27 November war der kumulative Rückgang 133.000 Pfund für Benzin und 150.000 Pfund für Heizöl. Die Gaspreise fielen am Dienstag um 11.000 Pfund und haben sich seitdem nicht bewegt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews