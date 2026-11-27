Das britische Ministerium für Arbeit und Ruhestand hat am 27. November mehrere Online-Dienste eingestellt. Ihm zufolge sind regelmäßige Renten- und Zulagenzahlungen nicht betroffen.

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Das britische Ministerium für Arbeit und Ruhestand hat am 27. November mehrere Online-Dienste eingestellt. Ihm zufolge sind regelmäßige Renten- und Zulagenzahlungen nicht betroffen.

Das britische Ministerium für Arbeit und Ruhestand (DWP) gab am Freitag, den 27. November, bekannt, dass es einen Teil seiner digitalen Dienste vorsichtshalber offline gestellt habe, nachdem es einen Computervorfall entdeckt hatte. Die Maßnahme betrifft den Zugang zu bestimmten Verfahren, aber die Abteilung stellt sicher, dass sie keine regelmäßigen Zahlungen von Zulagen und Renten erhält.

Keine Rückzahlungsfrist angekündigt

Das Ministerium berichtet über Ermittlungen mit dem National Cyber Security Centre und dem Regierungszentrum für die Koordination von Computervorfällen. In ihrer ersten Stellungnahme hat sie weder eine erschöpfende Auflistung der betreffenden Schritte noch eine Öffnungszeit vorgelegt. Es wird auch nicht angegeben, ob auf personenbezogene Daten zugegriffen oder kopiert wurde.

Für Empfänger unterscheidet die Abteilung zwischen zwei Situationen: Eine kann auf dem Portal nicht zugänglich sein, während die übliche Zahlung noch geplant ist. Wenn ein Dienst nicht antwortet, bittet das DWP, es später erneut zu versuchen. Er bittet die Benutzer nicht, ihre Bankdaten zu ändern, um die nächste Zahlung zu erhalten.

Zugangsdienste ohne empfangenen Link

Um einen Ansatz zu finden, können Benutzer direkt über GOV.UK gehen. Die Abteilung warnt, dass sie keine Nachricht senden wird, in der sie darum bittet, Bankdaten zu senden oder auf einen Link zu klicken. Die Veröffentlichung bestätigt die Aufrechterhaltung regelmäßiger Zahlungen, ohne einen Zeitplan für Dateien festzulegen, die einen neuen Online-Ansatz erfordern.

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