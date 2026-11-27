In Baraachite berichteten lokale Vertreter von Schäden bei den Vereinten Nationen, die einen Großteil des Agrarsektors betrafen. In Reifen gab eine Ausstellung Unternehmern aus dem Süden die Möglichkeit, Kunden zu finden, ohne über die Verkaufsdauer zu informieren. Diese beiden Beispiele geben Aufschluss darüber, was die Anzahl der Retouren nicht misst: die Möglichkeit, Ihren Einkauf ohne weitere Schulden zu reproduzieren, zu verkaufen und zu bezahlen.

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In Baraachite, Bezirk Bint Jbeil, schätzten lokale Vertreter, die von den Vereinten Nationen gehört wurden, dass 80-90% des Agrarsektors in der Gemeinde betroffen waren. In Reifen konnten mehr als 100 Unternehmer aus dem Süden Lebensmittel oder Kunsthandwerk auf einer Ausstellung im September präsentieren, so die Gemeinde. Diese beiden Beobachtungen messen nicht dasselbe Phänomen. Sie zeigen die zwei Phasen einer Einkommenserholung: Sie müssen in der Lage sein zu produzieren und dann genug Käufer zu finden, um im nächsten Monat wieder zu beginnen.

In Baraachite müssen wir auch ersetzen, was es möglich macht, zu arbeiten

Der Bericht, der am 9. Oktober von den Vereinten Nationen im Libanon veröffentlicht wurde, basiert auf fünf Konsultationen, die zwischen dem 27. Juli und dem 4. September mit mehr als vierzig Bürgermeistern und fünf kommunalen Gewerkschaftsführern stattfanden. In Baraachite nannten lokale Vertreter landwirtschaftliche Versorgung und Bewässerung sowie Vieh, Bienenzucht, Genossenschaften und kleine Unternehmen. Ihre Größenordnung betrifft einen betroffenen Sektor, nicht einen Teil des zerstörten Landes oder der Haushalte, der sein gesamtes Einkommen verloren hätte. Die Vereinten Nationen veröffentlichen kein Plot-by-Lot-Inventar oder neue Maßnahmen für November.

In allen konsultierten Bereichen bezeichneten die Menschen den Verlust der Landwirtschaftssaison 2026 als einen Schock für ihre Ressourcen. Das Fehlen einer Ernte beseitigt nicht nur einen Verkauf. Wenn der Produzent keine Ernte zurück hat, kann er auch weniger Arbeitstage anbieten. Und der Haushalt, der an diesen Tagen lebte, muss vor der nächsten Saison Essen kaufen. Die Wiederherstellung einer Bewässerungsanlage, der Austausch von Ausrüstung oder die Erhaltung einer Herde können dazu beitragen, die Aktivität zu steigern. Dies erstattet keine Kosten, die in der vorherigen Saison entstanden sind, und garantiert nicht die nächste Ernte.

In Reifen zählt der Markt so viel wie die Ernte

Eine Wirtschaftsstudie für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen beschreibt die Verbindung zwischen dem Marktgebiet für Küstenschutzgebiete und den Obst- und Gemüsemärkten, die von der Gemeinde Reifen verwaltet werden. Es listet etwa 170 Landwirte in dem untersuchten landwirtschaftlichen Gebiet auf und stellt fest, dass diese Märkte der Hauptabsatz für dort angebautes Gemüse sind. Die Bewertungsdaten beziehen sich hauptsächlich auf die Jahre 2022 bis 2024: Sie zeigen, wie die Erzeuger verkauften, geben jedoch keine Informationen über die im Herbst zum Verkauf angebotenen Mengen oder über das aktuelle Einkommen der Landwirte.

Die September-Ausstellung gibt einen neueren und anderen Hinweis. In einem Bericht vom 17. September berichtet UNIFIL, dass Unternehmerinnen ihre Produkte ihren Kunden gezeigt haben. Die Teilnehmerzahl stammt vom Präsidenten der Gemeindekommission für Frauen und Kinder, Randa Abu Saleh. Es umfasst Frauen aus dem ganzen Süden, nicht nur aus dem Volk von Tyrus. Die Sitzung eröffnete einen pünktlichen Outlet; die Aufzeichnung gibt keine Verkaufsmenge an und zeigt nicht an, ob die Bestellungen fortgesetzt wurden.

Versorgungsstände, Haushalte ohne regelmäßiges Einkommen

Der jüngste integrierte Rahmen zur Einstufung der Ernährungssicherheit, der unter der Leitung des Landwirtschaftsministeriums mit der FAO, dem Welternährungsprogramm und ihren Partnern erstellt wurde, schätzt, dass sich im Zeitraum von September 2026 bis Februar 2027 1,05 Millionen Menschen im Libanon in einer akuten oder schlimmeren Nahrungsmittelkrise befinden. Die Zahl ist national. Es ist nicht möglich, einen Satz für Baraachite oder Reifen zu berechnen. Die Oktoberanalyse von FEWS NET weist darauf hin, dass die Märkte weiterhin weitgehend im ganzen Land versorgt sind, während arme Haushalte und diejenigen, die in den Süden zurückkehren, weiterhin unter unregelmäßigem Zugang zu Arbeit und geringer Kaufkraft leiden. Ein offenes Geschäft in der Nähe zu haben, reicht nicht aus, wenn Löhne oder Verkäufe nicht wieder aufgenommen wurden.

Im April kündigten das Ministerium und die FAO ein von Japan finanziertes Projekt an, um etwa 230 gefährdete landwirtschaftliche Haushalte in den südlichen Gouvernements und Nabatiyah zu unterstützen, beispielsweise durch die Erhaltung von Herden. Diese Zahl ist ein für beide Gouvernements angekündigtes Ziel, keine Verteilungsbilanz in beiden Gemeinden. Der Reaktionsplan 2026 unterscheidet zwischen Nahrungsmittelhilfe, Unterstützung für Produktionsmittel und der Wiederherstellung der Märkte. Hilfe kann helfen, diesen Monat zu essen; Ein anderer kann helfen, eine kleine Werkstatt wieder in Betrieb zu nehmen. Keiner von ihnen beweist noch, dass ein Zuhause wieder von der Arbeit lebt.

Sowohl in Baraachite als auch in Reifen beschreiben öffentliche Daten, was blockiert oder wiederholt wird, aber nicht das Einkommen der zurückgekehrten Familien. Um die Erholung zu beurteilen, müssen zukünftige Renditen über die Anzahl der Renditen hinausgehen: Wie viele Arbeitstage werden bezahlt, wie viele Erzeuger regelmäßig auf den Märkten weiterverkauft und wie viele Familien sich ernähren können, ohne sich zu verschulden.

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