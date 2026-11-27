Aus gesundheitlichen Gründen abwesend, wurde Ahmad al-Assir laut seiner Verteidigung am 26. November nicht gehört. Die Anhörung wurde bis zum 27. April 2027 vertagt und keine Freilassung angekündigt.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das Kassationsgericht hat die Anhörung zu Ahmad al-Assir und mehreren anderen Angeklagten bei den Zusammenstößen von Abra 2013 auf den 27. April 2027 verschoben. Die für Donnerstag, den 26. November geplante Anhörung fand nicht statt: Die Verteidigung berief sich auf den Gesundheitszustand von Ahmad al-Assir, um seine Abwesenheit zu erklären. Die Entfernung löste den von seinen Anwälten gestellten Freilassungsantrag nicht.

Die Vertagung betrifft die mündliche Verhandlung, nicht das sachliche Urteil

Das Gericht sollte Ahmad al-Assir in einem Verfahren anhören, das mehr als 13 Jahre nach den mörderischen Zusammenstößen in Abra bei Saida fortgesetzt wurde. Einer seiner Anwälte, Mohammad Sablouh, gab bei der Anhörung an, dass sein Mandant nicht in der Lage sei, zu erscheinen. Das Gericht hat ein neues Datum festgelegt. Sie hat am 26. November keine Entscheidung über den Sachverhalt getroffen.

Diese Unterscheidung zählt in einem Ordner, in dem sich mehrere Schritte überlappen. Die Verteidigung erinnert daran, dass das Urteil 2017 im Fall Abra im Jahr 2018 aufgehoben wurde. Das Verfahren vor dem Kassationsgericht betrifft die Fortsetzung dieses Verfahrens. Die Abwesenheit bei einer Anhörung und ihre Verschiebung ändern an sich nicht den Rechtsstatus des Angeklagten.

Was die Verteidigung unter dem 2026 Act sucht

Anwälte fordern die Freilassung auf der Grundlage des Amnesty Act Nr. 70 vom 4. September 2026. Artikel 5 bezieht sich auf Personen, die wegen Handlungen vor dem 1. März 2026 verfolgt wurden, die nicht vor Gericht gestellt wurden und deren Haft im Sinne des Textes 12 Jahre Gefängnis überschreitet. In den Fällen, in denen diese Bestimmung Anwendung findet, wird der Prozess trotz der Freilassung fortgesetzt.

Die Klagebeantwortung macht geltend, die Kassation des früheren Urteils erlaube es, den Fall in diesen Zusammenhang einzubringen. Dies ist ein Argument, das den Richtern vorgelegt wurde, keine vereinbarte Schlussfolgerung. Das Protokoll des Verfahrens bezieht sich auf eine frühere Ablehnung und einen Antrag auf Freilassung von Anwälten; Am Ende der Anhörung am 26. November wurde keine Entscheidung bekannt gegeben, einen Ausstieg anzuordnen. Der 27. April ist das Datum der nächsten angekündigten Anhörung, nicht das einer Freilassung oder eines Urteils.

Illustration: Das Beiruter Gerichtsgebäude, Fotoarchiv Libnanews, allgemeine Illustration. Dieses Bild stellt nicht die Anhörung des Court of Military Cassation dar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews