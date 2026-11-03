Justizexperten: Frist zum 28. Dezember

Das libanesische Justizministerium hat die Erneuerungskampagne für vereidigte Experten, Insolvenzverwalter und Aufsichtsbehörden der registrierten Präventivkonkordate seit mehr als fünf Jahren gestartet. Anträge können bis einschließlich 28. Dezember 2026 beim Ministerium oder bei den Agenturen der LebanonPost eingereicht werden. Die Datei enthält aktuelle Unterlagen, einen Registrierungsnachweis und eine Missionsdokumentation. Ehemalige noch anhängige Anträge müssen gemäß dem angekündigten Verfahren erneut eingereicht werden.

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Im Libanon haben Justizexperten, die sich mit der Erneuerung ihrer Registrierung befassen, bis Montag, den 28. Dezember 2026 ihren Antrag eingereicht. Die Kampagne des Justizministeriums begann am 28. Oktober. Sie zielt auf Experten ab, die vor Gerichten vereidigt wurden, auf Insolvenzverwalter und auf die Aufseher der präventiven Konkordate, die seit mehr als fünf Jahren auf dem Tisch liegen.

Judicial Experts: Wo die Datei?

Das Dekret Nr. 1398 vom 23. Oktober 2026 sieht zwei Möglichkeiten vor: den Expertendienst des Justizministeriums oder die libanesischen AgenturenPost. Es zeigt Einzahlungszeiten von 9 bis 13 Uhr und bis 12 Uhr am Freitag an. Die Abteilung veröffentlicht ein Verlängerungsformular, das zur Vorbereitung der Datei verwendet wird.

In dem Formular werden Identität, Geburtsdatum, zu erneuernde Spezialität, Gouvernement und Kontaktdaten des Antragstellers verlangt. Übersetzer sollten auch ihre Arbeitssprachen angeben. Der Antrag betrifft eine bestehende Registrierung: In der Stellungnahme wird diese Kampagne nicht als Einstellung neuer Experten dargestellt.

Die erforderlichen Unterlagen

Die Datei muss folgende Unterlagen enthalten:

Zwei zertifizierte Identitätsfotos und ein Strafregisterauszug datiert weniger als einen Monat.

Ein ärztliches Attest von weniger als drei Monaten, aus dem hervorgeht, dass keine Krankheit oder Behinderung vorliegt, die die Ausübung von Fachwissen verhindert.

Eine persönliche Verpflichtungserklärung, wonach der Antragsteller weder Beamter noch Angestellter einer öffentlichen Verwaltung oder eines Unternehmens ist.

Eine Kopie des Amtsblatts mit dem Eintrag in der Tabelle.

Für Ingenieurs-, Medizin-, Buchhaltungs-, Topographie-, Apotheken- und Konkursverwalter ist eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in dem betreffenden Berufsverband von weniger als einem Monat vorzulegen.

Die letzten drei Berichte wurden einem Gericht in den letzten fünf Jahren vorgelegt, als der Antragsteller Expertenreisen erhielt.

Eine Aufzeichnung der Gerichte, die den Antragsteller bereits mit Aufgaben betraut haben.

Übersetzer sind verpflichtet, einen detaillierten Bericht über ihre Arbeit in den letzten fünf Jahren mit unterstützender Dokumentation vorzulegen. In der Bekanntmachung werden insbesondere die Eintragung des Amtes und die entsprechenden Steuerzahlungen genannt. In Ermangelung eines eingetragenen Sitzes bat er um eine Beschreibung der Modalitäten und des Ortes der Ausübung.

Der Bewerber um eine Verlängerung muss dem Disziplinargremium der Sachverständigen auch alle früheren Überweisungen mit der Anzahl der Überweisungen und deren Terminen melden. Die Dokumente müssen vollständig und gültig bei der Kaution sein. Sie müssen in einer geschlossenen Pappdatei mit dem Namen, der Spezialität und dem Gouvernement enthalten sein.

Frühere Anwendungen müssen aktualisiert werden

Die Kommission stellt fest, dass der Justizminister in der Lage ist, den Beschluss über die Einleitung des Verfahrens zu fassen. Die Mitteilung erfordert eine neue Einreichung im Rahmen des laufenden Verfahrens innerhalb der angekündigten Frist, damit diese Anträge berücksichtigt werden können. Er sieht die Stornierung derjenigen vor, die nicht rechtzeitig erlassen werden. In der Stellungnahme wird auch darauf hingewiesen, dass die betreffenden Registranten, die ihre Registrierung nicht erneuern, möglicherweise nicht mehr in der Tabelle berücksichtigt werden. Die Frist bleibt bis einschließlich 28. Dezember.

Cover: Beirut Gerichtsgebäude, Foto von Libnanews Bank Archive, Fotograf und Datum der Schießerei nicht angegeben. Redaktionelle Komposition unterstützt durch IA. Illustrationsbild, unabhängig von den Erneuerungsanträgen von 2026.

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