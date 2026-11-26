Talousa und die Ebene von Marjayoun wurden in der Nacht gezielt. Das Finanzministerium prognostiziert einen Rückgang der libanesischen Wirtschaft um rund 7 Prozent im Jahr 2026. Im Irak legt der Bundesgerichtshof die Befugnisse Bagdads an den Grenzen Kurdistans fest. In Brüssel treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag.

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Talousa und die Ebene von Marjayoun wurden in der Nacht gezielt. Das Finanzministerium prognostiziert einen Rückgang der libanesischen Wirtschaft um rund 7 Prozent im Jahr 2026. Im Irak legt der Bundesgerichtshof die Befugnisse Bagdads an den Grenzen Kurdistans fest. In Brüssel treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag.

Im Südlibanon, ein Streik in Talousa und neue Schüsse in Marjayoun

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldete die libanesische Regierungsbehörde einen israelischen Luftangriff in Talousa und ein neues Artilleriefeuer in der Marjayoun-Ebene. Die verfügbaren Aufzeichnungen geben nicht den Zeitpunkt des Streiks an. Für diese beiden Berichte wurden keine menschlichen Berichte bestätigt. UNIFIL hat auch ein Video über seine Überwachungspatrouillen aus Mansouri veröffentlicht. Die Mission erklärt ihre Rolle entlang der Blauen Linie, ohne eine Bestandsaufnahme der Nachtaufnahmen vorzunehmen.

Budget 2027: Finanzministerium schätzt Schäden an beiden Kriegen

Das libanesische Finanzministerium erwartet im Jahr 2026 einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um etwa 7 Prozent, nach einem Anstieg um etwa 4 Prozent im Jahr 2025. In seinem erläuternden Bericht zum Haushaltsentwurf 2027 schätzte er den kumulativen direkten materiellen Schaden der beiden Kriege auf etwa 11 Milliarden Dollar oder 29 Prozent des für 2026 erwarteten BIP. Dieser Betrag entspricht nicht dem von der Weltbank für den Konflikt von Oktober 2023 bis Dezember 2024 geschätzten Bedarf von 11 Milliarden Dollar an Wiederaufbau und Wiederaufbau: Die gemessenen Zeiträume und Posten unterscheiden sich. Das Projekt beläuft sich auf 628.868 Milliarden Pfund an Einnahmen und Ausgaben. Dies sind Prognosen, keine Einnahmen. Der parlamentarische Finanzausschuss wird seine Überprüfung der Mittel voraussichtlich am Donnerstag um 10.30 Uhr Beiruter Zeit fortsetzen.

Im Irak geht die Grenzkontrolle zurück nach Bagdad

Der irakische Bundesgerichtshof entschied am Mittwoch, dass Bagdad Bundeskräfte an internationalen Grenzen einsetzen könne, auch in Gebieten, die vom irakischen Kurdistan verwaltet werden. Es bestätigte die Bundesgerichtsbarkeit für die Überwachung von Grenzübergängen und die Standardisierung von Zöllen, während die Koordination mit der Region für das Zollmanagement aufrechterhalten wurde. Bei gefördertem Öl und Gas erinnert der Gerichtshof an den Grundsatz der gemeinsamen Verwaltung mit den produzierenden Regionen und Provinzen. Die Entscheidung gibt das Datum des Einsatzes an einer bestimmten Stelle nicht bekannt.

In Brüssel stehen der europäische Haushalt und die Finanzierung der Ukraine auf der Tagesordnung

Die europäischen Staats- und Regierungschefs eröffnen am Donnerstag einen außerordentlichen Europäischen Rat in Brüssel. Sie sollen den nächsten mehrjährigen Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 und die Finanzierung der Ukraine im Jahr 2027 diskutieren. Die Erneuerung der Direktion der Europäischen Zentralbank ist ebenfalls Bestandteil des Programms. Ein erweiterter Euro-Gipfel ist für 10 Uhr in Brüssel und 11 Uhr in Beirut geplant. Die Arbeit soll am Freitag fortgesetzt werden; Ein Beschluss dieses Gipfels wird zum Zeitpunkt dieses Newsletters noch nicht bekannt gegeben.

In Kanada eine Meinung zu Semaglutid und Vision

Am Mittwoch berichtete Health Canada über einen möglichen Zusammenhang zwischen Semaglutid-haltigen Behandlungen und optischen Nervenschäden, die zu Sehverlust führen könnten. Die Behörde hält das Risiko für sehr selten und arbeitet mit Herstellern zusammen, um die Hinweise zu aktualisieren, insbesondere für Ozempic und Wegovy sowie Generika. Es wird kein Batch-Recall angekündigt. Sie empfiehlt, dass Menschen mit Semaglutid sofort einen Arzt konsultieren, wenn sie plötzlich sehbehindert werden oder sich schnell verschlechtern.

Korb: Libanon empfängt Japan heute Abend

Die libanesische Auswahl traf Japan an diesem Donnerstag um 21 Uhr Beiruter Zeit, im Nouhad Nawfal-Komplex in Zuk Mikaël, im Qualifying für die Welt 2027. Das Spiel wird auf LB2 angekündigt. Der Libanon wird dann am Sonntag, den 29. November, im selben Raum und zur gleichen Zeit gegen China spielen.

Fotoarchiv: Beirut, 18. April 2019. Laura C Ellis / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxen und Titration Libnanews unter derselben Lizenz.

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