Hayete, Blick eines Kindes auf Libanon im Krieg

Hayete, ein Kurzfilm zum Studienende von ARTFX, ist seit dem 3. November 2026 auf YouTube verfügbar. Von Sandrine Ayle und acht anderen Studenten korrumpiert, folgte er dem sechsjährigen Nour im Libanon ab 1975. Das Kind sucht zauousatar, um seinen Großvater Bäcker zu trösten. Diese Erzählung stellt familiäre Bindungen und Mut in den Mittelpunkt ihrer Geschichte. Finden Sie den vollständigen Film in dem Artikel, mit der Präsentation seines Teams und den wichtigsten Elementen, die in diesem Werbeprojekt 2026 bestätigt wurden.

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Erschienen am 3. November 2026 auf dem offiziellen ARTFX-Kanal,Den Haagerzählt die Geschichte des sechsjährigen Nour im Libanon im Jahr 1975. Dieser letzte Kurzfilm unter der Co-Regie von Sandrine Ayle stellt die Beziehung zwischen einem Kind und ihrem Bäckergroßvater in den Mittelpunkt einer Geschichte von Mut und gegenseitiger Hilfe.

Der Film ist jetzt kostenlos auf YouTube erhältlich. Mit einer Dauer von fünf Minuten und siebenundfünfzig Sekunden gehört es zur Promotion von ARTFX im Jahr 2026. Seine Verbreitung ermöglicht es der Öffentlichkeit, ein kollektives Projekt zu entdecken, das sich an Libanon, seinem täglichen Leben und den familiären Bindungen orientiert, die der Krieg auf die Probe stellt.

Hayete, eine Suche nach za

Die Geschichte spielt 1975, zu Beginn des libanesischen Bürgerkriegs. Nour will Zatatar finden, um seinem Großvater, der Bäcker ist, das Lächeln zurückzugeben. Um dies zu erreichen, steht das Kind den Gefahren eines Landes im Krieg gegenüber. Diese Geste, die für einen geliebten Menschen gedacht ist, ist der Ausgangspunkt der Geschichte.

Die Suche nach einer vertrauten Zutat bringt somit den Krieg in ein intimes Ausmaß. Die Hauptfigur verfolgt ein einfaches Ziel: seinen Großvater zu trösten. Die Beziehung zwischen den Generationen ist die Struktur dieses Abenteuers, in dem Essen und der Beruf des Bäckers einen zentralen Platz einnehmen.

Diese Wahl ermöglicht es, den Konflikt durch eine Familiengeschichte anzugehen. Aufmerksamkeit wird einem Kind geschenkt, seiner Bindung an einen geliebten Menschen und dem, was sie für ihn tut. Der Film bietet somit eine Tür, die einem schmerzhaften Thema zugänglich ist, ohne seinen Charakter zu einem bloßen Zeugen der Ereignisse zu machen.

Sandrinde Ayle in einem Team von neun Co-Direktoren

Den Haages ist eine kollektive Arbeit. Seine offizielle Präsentation schreibt der Produktion neun Personen zu: Sandrine Ayle, Clarisse Chopin, Jalen Hart, Daria Ignateva, Amber-Alix Martin, Marie-Julie Ninvil, Judie Payramaure, Tom Pelerin und Xinyu Shi.

In die Präsentationskredite sind auch vier Spezialisten einbezogen: Laurie Cratère, Lara Haranger, Chloé Maggiochi und Haiwa Wu. Dieses Team vereint mehrere künstlerische und technische Beiträge rund um den gleichen Kurzfilm vom Ende des Studiums.

Sandrinde Ayle absolvierte einen fünfjährigen Kurs bei ARTFX mit Spezialisierung auf 3D-Animation. In ihrer öffentlichen Präsentation des Projekts erinnert sie an zwei Jahre, die dem Film gewidmet sind. Seine Teilnahme ist daher Teil einer langfristigen Arbeit, die mit seinen Kameraden bis zur Vorführung und dann der Online-Sendung durchgeführt wird.

Ein Ende des Schulfilms jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich

ARTFX präsentiertDen Haagunter den Kurzfilmen von Studenten seines Campus in Lille für die Promotion 2026. Die Schule bildet die Berufe Animation, visuelle Effekte und Videospiele aus. Seine End-of-Studienprojekte mobilisieren die während des Kurses erworbenen Fähigkeiten und bauen sich als Team auf.

Der Online-Launch eröffnet eine neue Bühne für diese studentische Arbeit. Die Zuschauer können den Film nun in seiner Gesamtheit entdecken, über seine Präsentation am Ende ihres Studiums hinaus. Der folgende Player reproduziert das von ARTFX Official veröffentlichte Video.

Siehe Hayete in voller Länge

Hayete, Teilungsfilm 2026. Video veröffentlicht auf ARTFX Official Channel am 3. November 2026.

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