Jamie Ager gewinnt laut AP den elften Distrikt von North Carolina. Der Demokrat schlägt Jennifer Balkcom und verwandelt einen republikanischen Sitz in das Haus. Der Auftrag kommt am Mittwoch um 1:53 Uhr UTC. Es bestimmt nicht die nationale Mehrheit, während eine offizielle Zertifizierung der Ergebnisse erwartet wird.

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Der demokratische Jamie Ager gewinnt laut Associated Press den 11. Bezirk von North Carolina. Er schlägt die Republikanerin Jennifer Balkcom und verwandelt einen republikanischen Sitz in das Repräsentantenhaus.

AP schreibt Sieg zuam 3. November 2026 um 2053 Ostzeit, am 4. November um 0153 UTC und am 0353 Beirut.

Ein Sitz im Westen des Staates gewonnen

Dieses Reiten wurde von dem Republikaner Chuck Edwards vertreten. Er hatte seine Wiederwahlkampagne im August ausgesetzt, bevor Balkcom, der in die Staatsversammlung gewählt wurde, der republikanische Kandidat wurde.

Ager betreibt ein Fleischgeschäft mit Vieh auf der Weide. Laut AP gewann er in einem Bezirk westlich von North Carolina mit einer starken republikanischen Wahlgeschichte.

Die Schlacht um das Haus geht weiter

Diese Zuschreibung stellt einen demokratischen Gewinn in diesem genauen Rennen dar. Sie allein ermöglicht es nicht, die nationale Mehrheit zu bestimmen. Es ist ein Sitz im Haus, der sich von der Senatswahl unterscheidet, die von Roy Cooper im selben Staat gewonnen wurde.

Der Aufruf für AP ersetzt nicht die offizielle Zertifizierung der Ergebnisse. Hier werden keine endgültigen Summen oder endgültigen Margen angegeben.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

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