Jon Ossoff wurde laut Associated Press in den Senat in Georgien wiedergewählt. Der Demokrat bekommt eine zweite Amtszeit gegen den Republikaner Mike Collins. Die Agentur kündigte ihre Zuordnung am 4. November um 0055 UTC am 3. November um 19.55 Uhr in Georgien. Dieser Sieg behält einen Sitz im demokratischen Lager, ohne selbst die Mehrheit im Senat zu bestimmen. Die Zählung und Überprüfungen gehen weiter.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Demokrat Jon Ossoff wird laut Associated Press wieder in den US-Senat in Georgien gewählt. Die Agentur gab ihren Auftrag am 4. November 2026 um 0055 UTC, am 3. November um 755 in Georgien und am 4. November um 0255 in Beirut bekannt.

Der scheidende Senator gewann eine zweite Amtszeit gegen den Republikaner Mike Collins, ein Mitglied des Repräsentantenhauses. AP bestätigt seinen Sieg in seinem nationalen Wahlabend Follow-up. Diese journalistische Ankündigung bleibt von der offiziellen Zertifizierung der Ergebnisse getrennt.

Ein Sitz, den die Demokraten behalten

Die Wiederwahl von Ossoff erlaubt den Demokraten, diesen Sitz zu behalten, den die Republikaner von ihnen zu nehmen hofften. Es ist also kein demokratischer Gewinn aus der Zusammensetzung des Senats vor der Wahl.

Dieses Ergebnis zählt im Kampf um die Mehrheit, reicht aber nicht aus, um das Ergebnis zu bestimmen. Andere Senatsrennen gehen weiter und die Wähler wählen immer noch in mehreren amerikanischen Staaten.

Die Zählung geht weiter

Die ersten georgischen Zählungen, die früher am Abend veröffentlicht wurden, waren unvollständig. Die Zuweisung durch AP ist eine neue Information, die sich von dem bloßen Vorschuss eines Kandidaten in den bereits aufgezeichneten Stimmzetteln unterscheidet.

Hier wird keine endgültige Marge oder Gesamtabstimmung angekündigt. Zählung, Verifizierung und das formale Validierungsverfahren laufen noch.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews