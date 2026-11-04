Midterms: Demokraten nehmen drei Sitze in Pennsylvania, nach AP

Die Demokraten gewannen laut Associated Press drei republikanische Sitze in Pennsylvania im Repräsentantenhaus. Bob Brooks, Paige Cognetti und Janelle Stelson schlugen die Ausflüge Ryan Mackenzie, Rob Bresnahan und Scott Perry. Diese Ankündigungen allein bestimmen nicht die nationale Mehrheit, die sich aus den amerikanischen Wahlen von 2026 ergibt.

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Die Demokraten gewannen drei Sitze, die zuvor von den Republikanern in Pennsylvania im Repräsentantenhaus gehalten wurden, laut Ankündigungen der Associated Press in der Nacht vom 3. auf den 4. November 2026. Bob Brooks, Paige Cognetti und Janelle Stelson schlugen jeweils einen republikanischen Amtsinhaber.

AP kündigte Brooks Sieg bei 0327 UTC, gefolgt von Cognetti und Stelson bei 0341 UTC am 4. November. In Pennsylvania entsprechen diese Stunden 2227 Stunden und 2241 Stunden jeweils am Dienstag, 3. November. Dies sind journalistische Zuschreibungen von Ergebnissen, die sich von ihrer offiziellen Zertifizierung unterscheiden.

Bob Brooks schlägt Ryan Mackenzie im 7. Bezirk

Beim 7. Reiten,AP gibt Bob Brooks Gewinnergegen den republikanischen Vertreter Ryan Mackenzie. Dieses Ergebnis bringt diese Belagerung des Lehigh Valley in das demokratische Lager.

Brooks, ein ehemaliger Feuerwehrmann und Gewerkschaftsführer, hatte seine Karriere und die Lebenshaltungskosten in den Mittelpunkt seiner Kampagne gestellt, berichtet die Agentur. Mackenzie suchte eine zweite Amtszeit in Washington.

Paige Cognetti gewinnt 8. Bezirk

Im 8. Wahlkreis, der Demokratische Bürgermeister von Scranton, Paige Cognetti,es gewann Rob Bresnahan nach APDer scheidende Republikaner kandidierte ebenfalls für eine zweite Amtszeit.

Cognettis Sieg ist ein zweiter Parteiwechsel zwischen diesen drei Sitzen. AP beschreibt eine Kampagne, die sich auf ihre beanspruchte politische Unabhängigkeit und ihre kommunalen Maßnahmen gegen Korruption konzentriert.

Janelle Stelson schlägt Scott Perry im 10. Bezirk

Beim 10. Reiten,AP schreibt Sieg Janelle Stelson zugegen den Republikaner Scott Perry. Der ehemalige lokale Fernsehmoderator hatte Perry bereits 2024 gegenübergestanden, konnte ihn aber nicht schlagen.

Perry, ehemaliger Leiter des House Freedom Caucus, suchte eine achte Amtszeit. Die Ankündigung der PA markiert somit einen dritten demokratischen Gewinn in dieser Reihe von Ergebnissen von Pennsylvania.

Drei lokale Gewinne, kein Rückschluss auf die nationale Mehrheit

Diese drei Wahlen betreffen die Bundeskammer. Sie unterscheiden sich von der Wahl des Gouverneurs von Pennsylvania und der Wahl des Senats. Die hier angekündigten Siege bestimmen nicht allein, welche Partei das Repräsentantenhaus nach der Halbzeit kontrollieren wird.

In diesem Artikel wird keine endgültige Marge oder ein endgültiger Prozentsatz angegeben. Die Ankündigungen der PA identifizieren die Gewinner dieser drei Wahlkreise; die Zertifizierung liegt in der Verantwortung der Wahlbehörden.

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