Midterms: das Sitzrennen in zwei Graphen

Die Ergebnisse der Zwischenwahlen sind klar, aber AP weist dem Kongress noch keine Mehrheit zu. Zwei Grafiken zeigen die demokratischen, republikanischen und nicht zugewiesenen Sitze im Repräsentantenhaus und Senat. Die Bilanz des Senats umfasst demokratieähnliche Unabhängige und nicht erneuerte Sitze bei den US-Wahlen 2026.

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Um 0313 UTC am Mittwoch, den 4. November 2026, zeigt der Associated Press Counter 107 demokratische und 62 republikanische Sitze im Repräsentantenhaus. Im Senat gab er 45 Sitze an den Demokratischen Block, einschließlich verwandter Unabhängiger, und 36 an die Republikaner. Die Agentur weist derzeit keine Kontrolle über eine der beiden Kammern zu.

Diese nationale Bilanz wird erstellt in5.13 Uhr in BeirutDie nachstehenden Halbkameraden stellen die Sitzverteilung gemäßwahlzähler der PAkonsultiert unter 0313 UTC. Die Grauzonen entsprechen den Sitzen, die die Agentur noch nicht zugewiesen hat.

Haus: 169 Sitze zugewiesen, 266 noch offen

Von den 435 Sitzen im Haus, die alle bei diesen Wahlen erneuert wurden, stellt AP 107 den Demokraten und 62 den Republikanern zur Verfügung. Die Gesamtzahl der bereits von der Agentur beschlossenen Rennen erreichte somit 169. Es bleiben 266 Sitze ohne AP-Zuteilung. Die absolute Mehrheitsschwelle beträgt 218 Sitze.

Repräsentantenhaus, Erklärung der PA unter 0313 UTC. Infografik Libnanews. Nicht zugewiesene Plätze werden keinem Lager gewährt.

Der Unterschied zwischen den beiden Partisanensäulen ist kein Nettogewinn von Sitzen. Es misst auch nicht die nationale Volksabstimmung. Es gibt nur an, wie viele AP-Rennen bereits jedem Lager zum ausgewählten Zeitpunkt zugewiesen wurden.

Senat: Demokratischer Block mit 45, Republikaner mit 36

Der Senatszähler präsentiert eine weitere Konstruktion. Die 100 Sitze beinhalten65 optionsscheine stehen nicht auf dem spiel34 im demokratischen Block und 31 im republikanischen Lager. Von den 35 vom Stimmzettel betroffenen Sitzen bleiben 19 ohne AP-Zuteilung.

Die bereits angekündigten Siege bringen den Demokratischen Block auf 45 Sitze, darunter die beiden verwandten Unabhängigen, und die Republikaner auf 36. Diese Gesamtsumme umfasst daher nicht erneuerte Sitze. Sie stellen nicht die einzige Anzahl von Siegen in dieser Nacht dar.

Senat, PA Rekord bei 0313 UTC. Der demokratische Block umfasst zwei verwandte Unabhängige. Nicht erneuerte Sitze sind in den Gesamtwerten enthalten. Infografik Libnanews.

Die 51 Sitze-Marke entspricht der absoluten Mehrheit des Senats. Im Falle einer 50-zu-50-Aufteilung kann der Vizepräsident die Stimmen, wie von derAmerikanischer SenatAus dieser Regel ergibt sich hier keine parteiische Kontrolle.

Ein Foto der Zählung, kein Endergebnis

Die blauen und roten Oberflächen enthalten keine Sitze ausschließlich auf der Grundlage eines vorübergehenden Vorschubs. Ein Rennen bleibt grau, bis der Gewinner vom AP bekannt gegeben wird. Die Graphen folgen somit dem Fortschritt der Zuordnungen, ohne die ersten Trends in Siege zu verwandeln.

Die Daten können sich mit den folgenden Ankündigungen ändern. Die Verantwortlichkeiten der PA basieren auf ihrer Wahlanalyse und ersetzen nicht die offizielle Bestätigung der Ergebnisse. Dieser Punkt ist eine Momentaufnahme des Zeitstempels, die sich vom Endergebnis der Wahlen unterscheidet.

Cover: Archivfoto des amerikanischen Kapitols, Architekt des Kapitols, 1997, gemeinfrei. Libnanews redaktionelles Kleid aus diesem Foto mit einem Bildbearbeitungswerkzeug mit Unterstützung von IA. Es stellt keine Wahlszene im November 2026 dar.

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