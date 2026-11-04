Die Associated Press schreibt die Kontrolle des Senats den Demokraten zu. Dieser am 4. November um 0438 UTC überprüfte Artikel unterscheidet die PA-Ankündigungen von der offiziellen Zertifizierung.

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Die Associated Press gibt den Demokraten die Kontrolle über den US-Senat. Die Ankündigung erscheint in ihrerdirektwahlam 4. November 2026 um 0438 UTC oder 0638 Stunden in Beirut konsultiert.

Iowa und Kansas Rock

In Iowa,AP gibt Josh Turek Gewinnergegenüber Ashley Hinson um 0435 UTC. In Kansas,Adam Hamilton schlägt Roger Marshall, nach der 0424 UTC Ankündigung. Diese beiden Sitze bewegen sich von Republikanern zu Demokraten.

Die Kammer bleibt getrennt

Zum Zeitpunkt dieser Prüfung wurde keine Mehrheitszuteilung an das Repräsentantenhaus in der direkt konsultierten PA festgestellt. Infolgedessen erlaubt die Kontrolle des Senats nicht die Ankündigung der beiden Kongresskammern.

Inseine darstellung der zählregelnAP erinnert daran, dass die Kontrollschwelle des Hauses 218 Sitze beträgt. Im Senat müssen die Demokraten 51 haben, während 50 für die Republikaner wegen der Stimme des Vizepräsidenten JD Vance ausreichen.

PA-Ankündigungen sind journalistische Aufgaben, die auf verfügbaren Ergebnissen basieren, keine offizielle Zertifizierung. In diesem Brief wird keine endgültige Anzahl der Sitze oder der endgültige Rand angegeben.

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