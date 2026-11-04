Midterms: Lindsay James dreht auch Iowa-2

AP kündigt den Sieg von Lindsay James im zweiten Bezirk von Iowa an. Dieser demokratische Gewinn folgt dem von Christina Bohannan in Iowa-1.

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Geprüft am 4. November 2026 um 0523 UTC, um 0723 Stunden in Beirut.

Demokratische Lindsay James gewinnt den zweiten Bezirk von Iowa im Repräsentantenhaus, nach der Associated Press. Sie schlägt den Republikaner Joe Mitchell. AP kündigte seinen Sieg um 0019 osteuropäische Zeit, dh0519 UTC und 0719 in Beirut.

James wird den Sitz von Ashley Hinson einnehmen, der sich entschieden hatte, im Senat zu erscheinen. Es geht also umdemokratischer gewinn auf einem republikanischen sitzJames, der in das Parlament von Iowa und den presbyterianischen Pastor in Dubuque gewählt wurde, hatte seinen Glauben in den Mittelpunkt seiner Kampagne gestellt, berichtet AP.

Zwei aufeinanderfolgende Schaukeln in Iowa

Die Ankündigung kommt elf Minuten nach dem Sieg desChristina Bohannan in Iowa-1Gegenüber Mariannette Miller-Meeks. Beide Ergebnisse beziehen sich auf getrennte Wahlkreise.

Zum Zeitpunkt unserer Prüfung hatte AP den Senat den Demokraten zugewiesen, aber noch nicht die Mehrheit des Hauses. Die Befugnisse der Agentur stellen keine offizielle Bescheinigung der Abstimmung dar und die Auszählung kann fortgesetzt werden.

Quelle: direkt von Associated PressDemokrat Lindsay James gewinnt Wahl zum US-Haus in Iowa.Ergebnisse der Kammer in Iowa.

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