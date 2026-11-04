Midterms: Zwei demokratische Gewinne in Virginia und Colorado

Elaine Luria in Virginia und Manny Rutinel in Colorado gewannen zwei Sitze von Republikanern, nach den Befugnissen der Associated Press. Diese Siege, die am Mittwochmorgen zur Beiruter Zeit angekündigt wurden, verstärken die Demokraten im Kampf um das Parlament, ohne dass sie ausreichen, um zu diesem Zeitpunkt eine nationale Mehrheit zu bilden.

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Die Demokraten gewannen zwei Sitze von Republikanern im Repräsentantenhaus.Die Associated Press gab den Sieg von Elaine Luria im 2. Bezirk von Virginia und Manny Rutinel im 8. Bezirk von Colorado bekannt. Die Versendungen erfolgen um 0447 bzw. 0449 UTC am Mittwoch, den 4. November 2026 um 0647 Stunden bzw. 0649 Stunden in Beirut.

Elaine Luria übernimmt die Belagerung von Virginia-2

Die PA-Zuweisung an Elaine Luriamarkiert eine Rückkehr in das Haus für den ehemaligen Demokraten gewählt, gegenüber scheidenden Republikaner Jen Kiggans. Im Jahr 2022 hatte sie ihren Sitz gewonnen, bevor sie 2024 wiedergewählt wurde.

Der Wahlbezirk umfasst Virginia Beach und den jungfräulichen Teil der Halbinsel Delmarva. Es hat eine große Bevölkerung, die mit den Streitkräften verbunden ist. Beide Kandidaten dienten in der Marine. In seinerpräsentation des am 30. oktober veröffentlichten stimmzettelsDie AP klassifizierte dieses Duell als eines der Rennen, das die Kontrolle des Hauses beeinflussen könnte.

Manny Rutinel rockt Colorado-8

Die PA gibt auch Manny Rutinel Gewinnerim 8. Bezirk von Colorado, wo er dem scheidenden Republikaner Gabe Evans gegenüberstand. Dies ist auch ein Sitz im republikanischen Lager gewonnen.

Evans suchte nach einer zweiten Amtszeit in diesem nördlichen Vorort von Denver, wie er sich erinnertedie PA vor Colorado Primary. Er hattedie Demokratin Yadira Caraveo im Jahr 2024Der Sitz gehört somit den Demokraten nach einer republikanischen Amtszeit.

Zwei Schaukeln, kein nationales Urteil

Diese Ankündigungen betreffen zwei getrennte Wahlen. Sie allein stellen keine Zuweisung der nationalen Mehrheit an das Parlament dar. Andere Wahlkreise müssen separat verfolgt werden.

Die Gewinner sind diejenigen, die von der Associated Press nominiert wurden. Diese journalistischen Befugnisse ersetzen nicht die offizielle Bestätigung der Ergebnisse durch die Wahlbehörden. In diesem Brief wird kein endgültiger Prozentsatz angegeben.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei. Layout Libnanews.

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