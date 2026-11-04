Bei der AP-Lesung von 4:47 UTC erreichte der demokratische Block 51 Sitze im Senat, verglichen mit 39 Republikanern und 10 nicht zugewiesenen. In der Kammer bleiben 166 Demokraten, 104 Republikaner und 165 Sitze offen. Zwei Halbkameraden zeigen die Verteilung ohne verwirrende Aufgaben und einfache Fortschritte.

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Die Kontrolle des Senats wird den Demokraten von der Associated Press zugewiesen. Der am 4. November 2026 um 0447 UTC konsultierte Zähler hatte 51 Sitze für den Demokratischen Block, 39 Sitze für die Republikaner und 10 nicht zugewiesene Sitze. Im Repräsentantenhaus, AP Konten für 166 Demokraten und 104 Republikaner; 165 Sitze bleiben offen.

Diese Erhebung entspricht6:47 Uhr in BeirutHalbcamemberts präsentieren eine Momentaufnahme deswahltisch der PASie werden nicht automatisch aktualisiert.

Senat: 51 Sitze für den demokratischen Block

Der demokratische Block umfasst die demokratisch gewählten Vertreter und diezwei verbundene unabhängige unternehmenDer Gesamtbetrag umfasst nicht erneuerte Sitze, ebenso wie AP. Auch die Agenturdemokratischer Sieg für Senatskontrolle angekündigt.

Senat am 4. November 047 UTC. Der demokratische Block umfasst zwei verwandte Unabhängige. Nicht erneuerte Sitze sind in den Gesamtwerten enthalten. Infografik Libnanews, AP-Daten.

Von den 100 Senatsmandaten wurden 65 nicht angefochten: 34 im demokratischen Block und 31 in den Republikanern. Die bereits vergebenen Ergebnisse addieren 17 Sitze zum ersten Block und acht zum zweiten. Zehn der 35 Rennen in diesem Jahr bleiben nicht zugeordnet AP pro Stunde.

Zimmer: 270 Plätze zugewiesen, 165 noch offen

Die 166 demokratischen Sitze und 104 republikanischen Sitze repräsentieren 270 Rennen von 435. Die Mehrheitsschwelle ist 218. In diesem hinweis weist ap die hauskontrolle keiner partei zu.

Zimmer am 4. November 0447 UTC. Das Grau stellt die 165 Sitze ohne Gewinner dar, die von AP angekündigt wurden. Infografik Libnanews, AP-Daten.

Seitunsere 3:13 UTC Umfrage101 zusätzliche Rennen wurden an das Haus vergeben: 59 an die Demokraten und 42 an die Republikaner. Diese Erhöhungen messen den Fortschritt der PA-Anzeigen, nicht die Nettogewinne der gegnerischen Partei.

Wie man Halbcamemberts liest

Jeder Sektor ist proportional zur Anzahl der Sitze in seiner Kammer: 100 für den Senat, 435 für die Kammer. Das Blau repräsentiert das demokratische Lager, das Rot die Republikaner und das Grau die nicht zugewiesenen Sitze. Ein Kandidat an der Spitze der Nachzählung bleibt in der Grauzone, solange der AP seinen Sieg nicht bekannt gibt.

Die Zahlen beschreiben die Sitze, nicht die nationale Volksabstimmung. Die journalistischen Funktionen der PA unterscheiden sich von der offiziellen Zertifizierung. Die zehn Senatssitze und die 165 Sitze im Plenarsaal, die noch offen sind, können die hier vorgestellten Summen ändern.

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