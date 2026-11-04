4 novembre 2026
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Midterms : Christina Bohannan schwingt einen Sitz in Iowa

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AP verkündet Christina Bohannans Sieg in Iowa-1 gegen Mariannette Miller-Meeks. Die Mehrheit der Kammer bleibt bei 0516 UTC nicht zugewiesen.

Christina Bohannan fait basculer Iowa-1 selon AP. Photo d’illustration du Capitole fédéral, archives de 1997.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. Mise en page Libnanews. © Architect of the Capitol, 1997, domaine public ; mise en page Libnanews.
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Geprüft am 4. November 2026 um 0516 UTC, um 0716 Stunden in Beirut.

Christina Bohannan gewinnt den ersten Bezirk von Iowa im Repräsentantenhaus, so die Associated Press. Der Demokrat schlägt die scheidende Republikanerin Mariannette Miller-Meeks. AP kündigte seinen Sieg bei 0008 osteuropäischen Zeit, dh0508 UTC und 0708 in Beirut.

Dieser Sitz wechselt daher die Seiten. Bohannan, Professor für Recht und ehemaliger gewählter Staat, verlor 2024 das gleiche Duell mit 799 Stimmen. Diese Zahl bezieht sich auf die vorangegangenen Wahlen, nicht auf den Unterschied dieser Nacht.

Ein Sitzgewinn, keine Zuweisung der Kammer

Zum Zeitpunkt unserer Prüfung,AP hat die Mehrheit des Hauses nicht zugeteiltDieses lokale Ergebnis reicht nicht aus, um es bekannt zu geben. Diedemokratische Mehrheit im Senatdas hatte die agentur bereits angekündigt.

Die Befugnisse der PA unterscheiden sich von der offiziellen Zertifizierung. Agenturerklärt, dass sie einen sieger ernennt, wenn sie bedenkt, dass ihre gegner keinen weg mehr zum sieg habenDie Zählung kann noch weitergehen.

Ergebnisquelle: associated Press dispatch auf Iowa-1veröffentlicht am 4. November 2026 um 0508 UTC und direkt von der Agentur um 0516 UTC konsultiert.

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