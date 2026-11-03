Midterms 2026: Was die neuesten Umfragen sagen

Die letzten Umfragen vor der Halbzeit des 3. November geben den Demokraten einen nationalen Vorteil, aber die entscheidenden Staaten stellen unterschiedliche Situationen dar. Iowa bleibt sehr eng, während Michigan und mehrere republikanische Sitze andere Machtbeziehungen zeichnen. Dieser Punkt unterscheidet zwischen Abstimmungsabsichten, Fehlerquote und den Bedingungen, die notwendig sind, um jede Kongresskammer zu kontrollieren. Keine Umfrage ist ein Ergebnis: Teilnahme und Auszählung bestimmen die Mehrheiten vor ihrer offiziellen Zertifizierung.

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Die letzten Zwischenumfragen im Jahr 2026 brachten die Demokraten vor der Abstimmung am 3. November in eine günstige Position, ohne ihnen den Kongress zu garantieren. Die nationale Umfrage von Reuters / Ipsos gibt ihnen acht Punkte vor den wahrscheinlichen Wählern. Die von Siena veröffentlichten Maßnahmen ziehen jedoch sehr unterschiedliche Machtverhältnisse zwischen den Staaten. Michigan scheint weniger eng als Iowa, während mehrere republikanische Sitze umstritten bleiben.

Dieses Foto wurde am 3. November vor dem Wahlergebnis gestoppt. Es beschreibt erklärte Absichten, nicht abgestreifte Stimmzettel. Keine der hier vorgestellten Zahlen stellt einen einem Kandidaten zugeschriebenen Sieg dar.

Midterms 2026: acht Punkte auf nationaler Ebene

In der Reuters / Ipsos-Umfrage wählen oder bevorzugen 52% der wahrscheinlichen Wähler den demokratischen Kandidaten in ihrem Wahlkreis. Die Republikaner haben 44%. Ipsos interviewte 1.765 Erwachsene vom 29. Oktober bis 2. November. Das Wahlergebnis ist eine Teilstichprobe von 1.212 wahrscheinlichen Wählern mit einer angekündigten Fehlerquote von ±2,9 Punkten.

Die Studie verwendet KnowledgePanel, ein probabilistisches Panel. Diese Population muss von der einzigen registrierten Population unterschieden werden, unter denen das Verhältnis 49 bis 42 Prozent beträgt. Eine Vermischung der beiden Basen würde den Vergleich verzerren. Die Lebenshaltungskosten stehen an der Spitze der vorgeschlagenen Abstimmungskriterien, die von 50% der befragten Erwachsenen angeführt werden.

Diese nationale Frage ernennt keine lokalen Kandidaten. Es misst ein politisches Klima, keine automatische Sitzverteilung. Im Repräsentantenhaus wählen die Wähler ihren Vertreter in jedem der 435 Wahlbezirke. Ein nationaler Vorteil kann sehr ungleich zwischen den Territorien verteilt werden.

Sieben Staaten, sehr unterschiedlich

Die New York Times / Siena-Serie, die am 1. November veröffentlicht wurde, enthält folgende Absichten für den Senat:

Michigan: Abdul El-Sayed, Demokrat, 53%; Mike Rogers, Republikaner, 42%.

Abdul El-Sayed, Demokrat, 53%; Mike Rogers, Republikaner, 42%. Texas: James Talarico, Demokrat, 50%; Ken Paxton, Republikaner, 43%.

James Talarico, Demokrat, 50%; Ken Paxton, Republikaner, 43%. Maine: Troy Jackson, Demokrat, 51%; Susan Collins, Republikaner, 45%.

Troy Jackson, Demokrat, 51%; Susan Collins, Republikaner, 45%. Kansas: Adam Hamilton, Demokrat, 49%; Roger Marshall, Republikaner, 44%; David Graham, libertär, 4%.

Adam Hamilton, Demokrat, 49%; Roger Marshall, Republikaner, 44%; David Graham, libertär, 4%. Ohio: Sherrod Brown, Demokrat, 49%; Jon Husted, Republikaner, 44%.

Sherrod Brown, Demokrat, 49%; Jon Husted, Republikaner, 44%. Alaska: Mary Peltola, Demokrat, 48%; Dan Sullivan, Republikaner, 46%.

Mary Peltola, Demokrat, 48%; Dan Sullivan, Republikaner, 46%. Iowa:Josh Turek, Demokrat, 48%; Ashley Hinson, Republikaner, 47%.

Siena zeigt Fehlergrenzen von ±3,8 Punkten in Michigan, ±3,4 Punkten in Texas, ±4,7 Punkten in Maine, ±4,4 Punkten in Kansas und Ohio, ±5 Punkten in Alaska und ±4,7 Punkten in Iowa. Dies sind die veröffentlichten Ränder für die abgeschlossenen Interviews unter den wahrscheinlichen Wählern.

Die genauen Daten des Feldes und die Personalausstattung jeder Umfrage sind in der direkt durchsuchbaren Pressemitteilung nicht enthalten. Die technischen Blätter, auf die er sich bezieht, konnten während dieser Überprüfung nicht geöffnet werden. Diese Daten werden daher nicht aus Aggregatoren rekonstruiert.

Sitze erobern, ohne die verteidigten zu verlieren

Das Interesse dieser Karte liegt ebenso in der Art der Sitze wie in den gemessenen Abweichungen. In Iowa verteidigen die Republikaner den von Joni Ernst vakanten Sitz. In Kansas sucht Roger Marshall seine Wiederwahl. In Michigan müssen die Demokraten den Sitz von Gary Peters behalten, der sich nicht selbst vertritt.

Michigan ist daher eine Verteidigung, kein potenzieller Gewinn für das Demokratische Lager. Ein Verlust in diesem Staat würde die Zahl der Eroberungen erhöhen, die anderswo benötigt werden. Umgekehrt würde ein republikanischer Sitz nicht ausreichen, wenn die Partei einen anderen verlassen würde.

Der Senat hat 53 Republikaner, gegen 45 Demokraten und zwei Unabhängige, die mit ihnen sitzen. Die Demokraten brauchen einen Nettogewinn von vier Sitzen, um 51 zu erreichen. Mit 50 zu 50 kann der republikanische Vizepräsident JD Vance die Stimmen aufteilen. Im Haus ist die Mehrheit einer Vollversammlung 218 gewählt.

Warum ein Vorschuss keine Gewissheit ist

Der Unterschied von einem Punkt in Iowa erlaubt es den Kandidaten nicht, sich fest zu trennen. Auch Alaska hat ein enges Rennen. Eine Fehlermarge sollte jedoch nicht als mechanischer Schwellenwert für die Differenz zwischen zwei Kandidaten verwendet werden: Die Unsicherheit einer Differenz hängt von der Berechnungsmethode ab.

Mögliche Fehler gehen auch über die Probenahme hinaus. Einige Wähler reagieren weniger auf Umfragen. Andere ändern ihre Meinung oder wählen nicht. Die Institute müssen abschätzen, wer sich tatsächlich beteiligen wird. Mehrere Umfragen können die gleichen Schwierigkeiten haben und den gleichen Fehler machen.

Die vorgelegten Zahlen sind getrennte Erhebungen, kein Durchschnitt. Ein Durchschnitt kombiniert mehrere Maßnahmen nach Auswahl- und Gewichtungsregeln. Es wird jedoch kein Wahlergebnis. Ein prädiktives Modell fügt Hypothesen hinzu: Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges ist kein Prozentsatz der Stimmen.

Die ersten Zählungen sollten auch mit Vorsicht interpretiert werden. Die Reihenfolge der zurückkehrenden Ämter und Korrespondenzstimmen kann das Aussehen eines Rennens vorübergehend ändern. Bekanntgaben von Gewinnern durch die Agenturen müssen explizit vergeben und dann von der offiziellen Zertifizierung der Ergebnisse unterschieden werden.

Cover: Westfassade des amerikanischen Kapitols in Washington, 1997. Foto:Architekt des Capitol / Wikimedia Commons,public Domain in den USABoxing und Grafik Dressing Libnanews. Illustration des Kongresses, ohne Darstellung der Abstimmung oder der Ergebnisse vom November 2026.

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