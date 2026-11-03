Triathlon: Nader und al-Zoubi Champions des Libanon

Lindsey Nader und Ali al-Zoubi gewannen die libanesische Triathlon-Meisterschaft 2026 in Beirut. Etwa 150 Athleten nahmen an diesem Wettbewerb teil, zwischen Pool und Gesims. Für Frauen trennt eine zweite Lindsey Nader von Lara Chehayeb. Ali al-Zoubi ist vor Samir Sabaa Ayoun und Youssef Dandachi bei Männern.

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Lindsey Nader und Ali al-Zoubi gewannen die libanesische Triathlonmeisterschaft 2026 in Beirut. Etwa 150 Männer und Frauen aus verschiedenen Altersgruppen nahmen am Wettbewerb der Libanesischen Triathlon-Föderation teil. Der Kurs assoziiert Schwimmen im Schwimmbad, Radfahren und Laufen auf dem Gesims.

Libanesische Triathlon-Meisterschaft: eine zweite zwischen den ersten beiden

Unter den Frauen gewann Lindsey Nader vom ProFit-Club in 01:11:28. Teamkollegin Lara Chehayeb überquerte die Linie eine Sekunde später, in 0111:29. ProFit hält die ersten beiden Plätze in der Frauenwertung.

Ramona Khalife von Elite komplettiert das Podium mit einer Zeit von 1 h 16 min 20 s. Sie endet bei 4 min 52 Sekunden vom Gewinner.

Ali al-Zoubi führende Männer

Ali al-Zoubi, Vertreter der libanesischen Armee, gewann die Männerveranstaltung in 1:00:36. Es liegt vor Samir Sabaa Ayoun vom Blue Stars Club, Zweiter in 1 h 04 min 10 s. Der Unterschied zwischen den ersten beiden beträgt 3 min 34 s.

Youssef Dandachi vom ProFit Club belegte in 1 h 05 min 14 s den dritten Platz. Er beendete 1 Minute 04 Sekunden vom zweiten und 4 Minuten 38 Sekunden vom Sieger.

Abfahrt um 7 Uhr in Manara

Die Teilnehmer verließen um 7 Uhr vom Manara Central Military Pool. Nach dem Schwimmen im Becken ketteten sie die Rad- und Wanderwege zum Beiruter Gesims.

Der Präsident und die Mitglieder der Libanesischen Triathlon-Föderation nahmen an der Meisterschaft teil. Pokale und Medaillen wurden an die Spitze der Gesamtwertung vergeben.

Laut dem Kommuniqué der Libanesischen Triathlon-Föderation, das am 3. November 2026 erhalten wurde. Das genaue Datum des Wettbewerbs wird nicht angegeben.

Cover: Podestplätze der libanesischen Triathlon-Meisterschaft 2026. Fotos Talal, bereitgestellt mit der Pressemitteilung, die am 3. November 2026 erhalten wurde. Kleid Libnanews.

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