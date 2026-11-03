Marcel Khalifé nimmt Sturmversprechen auf

Marcel Khalifé kehrt zu Promesses of the Storm mit vier Liedern auf Gedichten von Mahmoud Darwich zurück. Diese neue Aufnahme, produziert von Bachar Mar-Khalifé, soll am 20. November 2026 erscheinen. Das Programm vereint Rita, den Titeltrack, Oummi und Passport. Er erzielte den 50. Jahrestag des Albums 1976, ohne Jaffra zu übernehmen. Nach einer im September im Arab World Institute angekündigten Präsentation wird das Projekt voraussichtlich auch eine Erweiterung auf der Bühne des Trianon in Paris im Februar 2027 finden.

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Marcel Khalifé kehrt zu seinem ersten Album « Promesses de la tempeste » zurück, mit einer neuen Aufnahme, die am 20. November 2026 bei Balcoon erwartet wird. Fünfzig Jahre nach dem Album 1976 wiederholte der libanesische Sänger und Oudist vier Kompositionen auf Gedichten von Mahmoud Darwich. Bachar Mar-Khalifé ist für seine Produktion verantwortlich.

Das Projekt trägt den Untertitel « 50 Jahre später ». Es vereint « Rita », « Promesses de la tempest », « Oummi » und « Passport ». Diese Auswahl bringt den Künstler zurück zu Liedern, die die Anfänge seiner Reise begleiteten, während er das Programm um den palästinensischen Dichter verschärfte.

Eine neue Aufnahme von Marcel Khalifé

Marcel Khalifé nahm die Songs am 10., 11., 13. und 16. März 2026 im Studio Hinterland Lab auf. François Baurin machte die Tonaufnahmen. Der Musiker erscheint im Lied und im Oud.

Die Klangarbeit wurde im Frühjahr mit einem Mastering von Alexis Bardinet und Lorenzo Bassaletti bei Globe Audio fortgesetzt. Die Platte greift somit ein altes Repertoire in einer in diesem Jahr aufgenommenen Interpretation auf. Es beschränkt sich nicht auf die Rezirkulation historischer Bands.

Der digitale Katalog kündigt vier Strände und eine Gesamtdauer von 30 Minuten und 24 Sekunden an. « Rita » öffnet das Album, gefolgt von dem Titeltrack « Oummi » und « Passport ». CD- und Vinyl-Editionen begleiten den digitalen Release.

Vier Gedichte, von intim bis exil

Diese Songs sprechen die Trennung durch verschiedene Situationen an. « Oummi », meist auf Französisch unter dem Titel « Ma mère » präsentiert, verbindet Familiengedächtnis mit Distanz. Die Bindung an die Mutter gibt dem Gefühl des Exils eine tägliche Form, verbunden mit Gesten und Erinnerungen.

« Rita » konfrontiert Liebe mit politischer Gewalt. Die Beziehung zwischen zwei Menschen begegnet einem Konflikt, der über ihre Geschichte hinausgeht. In « Passport » geht es um Identität und Grenzen. Das Verwaltungsdokument wird zum Ausgangspunkt für eine Frage zur Zugehörigkeit.

Der Song « Promesses of the Storm » artikuliert die Ablehnung und Hoffnung. Die Zusammenführung dieser vier Texte bringt mehrere Dimensionen von Darwichs Poesie zusammen: Anhaftung an geliebte Menschen, Liebe, Enteignung und den Willen zu leben. Ihre politische Bedeutung bleibt mit spezifischen menschlichen Erfahrungen verbunden.

Ein Programm mit Fokus auf Darwich

Der Vergleich der Editionen zeigt einen konkreten Unterschied. Die Aufzeichnung im Paredon-Katalog von 1983 enthält fünf Songs. Er kombiniert die vier Titel von Darwich mit « Jaffra », auf einem Text von Ezzedine Manasra. Dieses letzte Stück steht nicht auf dem für November angekündigten Programm.

Das Programm 2026 besteht ausschließlich aus Darwich-Texten, die alle vom libanesischen Komponisten in Musik gebracht wurden.

Der 50. Jahrestag bezieht sich auf 1976, das Jahr, das das Label und die Organisatoren für die Geburt des Albums halten. Das Datum 1983 entspricht der im amerikanischen Katalog aufgeführten Paredon-Ausgabe. Die beiden Landmarken beziehen sich auf verschiedene Stadien seiner diskographischen Geschichte.

Von der Pariser Präsentation bis zur Veröffentlichung im November

Das Institut der Arabischen Welt hatte dieses neue Album auf dem Programm einer Hörsitzung am 27. September 2026 in Paris aufgenommen. Das Treffen kündigte die Anwesenheit von Marcel Khalifé und einen von Jean-Pierre Filiu moderierten Austausch über seine Beziehung zu Darwich an. Ein Preview-Verkauf und eine Signing-Session waren ebenfalls enthalten.

Die Sitzung war vor der allgemeinen Kommerzialisierung geplant, die bis zum 20. November angekündigt wurde.

Eine Erweiterung auf der Bühne erscheint auch im offiziellen Trianon-Kalender. Die Pariser Halle kündigt Marcel Khalifé solo am 8. Februar 2027, um « Promesses de la tempeste », mit seiner Stimme und seiner Oud. Die Halle hatte eine Ticketkasse am 3. November 2026 um 10 Uhr.

Cover: Marcel Khalifé beim Bizerte Festival, 16. Juli 2012. Fotoarchiv, das nicht die Aufzeichnung von 2026 darstellt. Foto:Rais58 / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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